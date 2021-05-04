Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi

“Bu gece buradaki herkes için, aşılanmış ön cephe çalışanları ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ön cephe kahramanı için bir kutlama” ifadesini kullanan Prens, “Geçen yılı, her birimizi korumak için cesurca ve kendinizi düşünmeyerek mücadeleyle geçirdiniz. Hizmet ettiniz ve özveride bulundunuz, kendinizi çetin yollara attınız, cesaretle, bedelini bilerek davrandınız. Size çok şey borçluyuz. Teşekkürler” dedi.