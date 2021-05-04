Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi

Salgında tüm dünyaya eşit şekilde aşı tedarik edilmesi için çağrı amacı taşıyan ABD'deki konser; Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez'i bir araya getirdi.

04.05.2021 - 06:51 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 06:56

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 1

Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in cenazesinin ardından ilk kez aralarında Jennifer Lopez ve Selena Gomez gibi yıldızların yer aldığı konserde görüldü.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 2

39 yaşındaki Sussex Dükü, dünya liderlerine tüm dünyanın nüfusuna yetecek kadar aşı sağlanması, herkesin aşılanabilmesi ve bu sayede salgının bitmesi için çağrı yapma amacıyla yapılan Vax Live konserinde yer aldı. Konseri, dünyada yoksulluğu sona erdirme hareketini hızlandırmak için çalışan uluslararası Global Citizen kuruluşu düzenledi.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 3

İkinci çocuğuna hamile olan eşi Meghan Markle’ı evde bırakıp konser alanında sahneye çıkan Harry, hepsi aşılanmış kalabalığa seslenerek, “aşının her yerde ve herkese dağıtılması” çağrısı yaptı.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 4

“Bu gece buradaki herkes için, aşılanmış ön cephe çalışanları ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ön cephe kahramanı için bir kutlama” ifadesini kullanan Prens, “Geçen yılı, her birimizi korumak için cesurca ve kendinizi düşünmeyerek mücadeleyle geçirdiniz. Hizmet ettiniz ve özveride bulundunuz, kendinizi çetin yollara attınız, cesaretle, bedelini bilerek davrandınız. Size çok şey borçluyuz. Teşekkürler” dedi.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 5

Önceden kaydedilmiş etkinlik, dünya çapında corona virüs aşılarını tanıtmak için başlatıldı ve eşi Meghan Markle ile mart ayında Oprah Winfrey ile çarpıcı röportajlarını yapmalarından bu yana bu, Harry’nin ABD'de ilk kez ortaya çıkmasıydı.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 6

Sunuculuğunu Selena Gomez’in üstlendiği konserde Jennifer Lopez, Pearl Jam grubundan Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin ve H.E.R sahne aldı.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 7

Etkinlikte düşük ve orta gelirli ülkelere aşı tedariği için çalışan uluslararası Covax adlı kuruluş için bağış toplandı, aşıda eşitlik mesajları verildi.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 8

Ben Affleck, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel ve Sean Penn de gecede aşının adil dağıtımı konusunda mesajlar verdi.

Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 9
İşte aşı konserinden yansıyanlar...
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 10
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 11
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 12
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 13
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 14
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 15
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 16
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 17
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 18
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 19
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 20
Prens Harry, Jennifer Lopez ve Selena Gomez aşı konseri için bir araya geldi - 21

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