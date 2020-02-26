Prens Harry son kraliyet görevleri için İngiltere’de

Prens, sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesine katılacak. Prens, Travalyst ortaklığını aralarında Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor, Trip.com ve Visa’nın yer aldığı markalarla kurmuştu.

ÖZEL JET ELEŞTİRİSİ

Geçen sonbaharda Travalyst Amsterdam’ın açılışına katılan Harry, çevrecilik mesajı vereceği toplantıya özel jetle gitmesiyle eleştirilmişti. Eşi Meghan Markle ile birlikte de 11 gün içinde dört kez özel jet kullanması İngiliz basınında günlerce konuşulmuştu. Harry de hayatının yüzde 99’unda yolcu uçağına bindiğini ancak o dönemde ailesinin güvenliği için özel jeti tercih ettiğini söyleyerek kendini savunmuştu.