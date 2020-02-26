Prens Harry son kraliyet görevleri için İngiltere’de (Prens gitti, sadece Harry kaldı)

"BANA ARTIK HARRY DEYİN"

Prens Harry, sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesine katıldı. Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilirken, artık kendisine 'prens' denmemesini istediği öğrenildi. Zirvenin sunuculuğunu yapan Ayesha Hazarika, seyircilere Prens Harry’yi takdim ederken, “Kendisini Harry olarak çağırmamızı istiyor. Hanımlar ve beyler, öyleyse Harry’ye kocaman bir İskoç karşılaması yapalım” diye seslendi.

Prens, Travalyst ortaklığını aralarında Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor, Trip.com ve Visa’nın yer aldığı markalarla kurmuştu.

ÖZEL JET ELEŞTİRİSİ

Geçen sonbaharda Travalyst Amsterdam’ın açılışına katılan Harry, çevrecilik mesajı vereceği toplantıya özel jetle gitmesiyle eleştirilmişti. Eşi Meghan Markle ile birlikte de 11 gün içinde dört kez özel jet kullanması İngiliz basınında günlerce konuşulmuştu. Harry de hayatının yüzde 99’unda yolcu uçağına bindiğini ancak o dönemde ailesinin güvenliği için özel jeti tercih ettiğini söyleyerek kendini savunmuştu.