Prens Harry ve Meghan Markle'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı ve eylem planı

03.03.2021 - 06:50
Prens Harry ve Meghan Markle; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü planlarını, kar amacı gütmeyen çalışmalar ve yaratıcı faaliyetler yoluyla değişimi yönlendirmek için şefkatin gücünü açığa çıkarmayı amaçlayan bir hayır kurumu olarak tanımladıkları ve yeni açtıkları Archewell Vakfı'nın internet sitesinde yayımlandı.
Sayfanın başlığında "Kadınlar Tanınmayı Hak Ediyor ve ayrıca Desteği" ifadeleri yer alıyor. Altındaysa "Dünyanın çalışanlar, liderler, eğitimciler, bakıcılar ve daha fazlası olarak her geçen gün daha fazla kadın istediğini biliyoruz. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, hayatınızdaki ve toplumunuzdaki kadınlar için gerçek şefkat hareketlerinin temelini atalım" ifadeleri bulunuyor.