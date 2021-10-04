Prens Harry'nin kraliyetteki ırkçıyı açıklayacağı iddia edildi

ntv.com.tr 04.10.2021 - 08:26
Prens Harry, anılarını anlatacağı kitap üzerinde çalışıyor. Kitapla ilgili, Kraliyet Ailesi’nin sarsan tartışmalı konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Meghan Markle’ın Amerikalı ünlü TV sunucusu Oprah Winfrey’e verdiği ses getirici röportajda bahsettiği ırkçılık iddialarının kitapta yer alacağı, Prens Harry’nin kraliyetteki ırkçı ismi kitabında açıklaması için büyük baskı altında olduğu öne sürüldü.
Meghan Markle ve Prens Harry, mart ayında Winfrey’e verdikleri röportajla hem kraliyeti hem de dünyayı şaşırtmıştı. Röportajın en can alıcı kısmı, Markle’ın ırkçılıkla ilgili iddialarıydı.
"TEN RENGİ ENDİŞESİYLE PRENS UNVANI VERMEDİLER"
Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğlu Archie’ye hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.
Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti. Bu konuşmadan bu yana, Archie’nin ten rengini sorun eden kraliyet mensubunun kim olduğuna dair spekülasyonlar yapılsa da isim açıklanmadı. Ancak şimdi, açıklamanın Prens Harry tarafından yeni kitabında yapılması bekleniyor.
"ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR"
Harry’nin kraliyet anılarını anlatacağı kitap 2022’nin sonlarında çıkacak. İngiliz The Sun gazetesi, kraliyet uzmanlarının, Harry’nin kraliyet içindeki ‘ırkçıyı’ açıklamasından korktuğunu yazdı. Gazeteye göre Harry, çok ses getirmesi beklenen kitap için şimdiden milyonlarca dolarlık avans aldı. Dolayısıyla “ırkçı yaklaşım sergileyen aile üyesini açıklamak için üzerinde büyük bir baskı kuruluyor”.
"SARAYDAKİ IRKÇI, HARRY'NİN HALASI" İDDİASI
İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında sekiz kitap yayınlayan yazar Lady Colin Campbell, aile içinde ten rengi bahsini geçiren kişinin Kraliçe Elizabeth’in kızı, Prens Harry’nin halası Prenses Anne olduğunu açıklamış, ancak konuyu Harry ve Meghan tarafından abartılı bir yanlış anlama olarak nitelendirmişti.