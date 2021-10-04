Prens Harry'nin kraliyetteki ırkçıyı açıklayacağı iddia edildi

"TEN RENGİ ENDİŞESİYLE PRENS UNVANI VERMEDİLER"

Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğlu Archie’ye hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuşmuştu.