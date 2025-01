Sarımsak ve soğanı böyle yemek faydasını öldürüyor: Yüksek kolesterolü tetiklediği bulundu

Kekler, kurabiyeler, turtalar, mikrodalga patlamış mısır, dondurulmuş pizza, patates kızartması, donut ve kızarmış tavuk gibi kızarmış yiyecekler, süt ürünü olmayan kahve kreması ve çubuk margarin trans yağ içerir. Trans yağlar kalp krizi, felç ve tip 2 diyabet riskini artırır ve iyi kolesterolü azaltırken kötü kolesterol seviyelerini yükseltir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, trans yağlar her yıl dünya çapında 278.000'den fazla ölümle ilişkilendirilmiştir. WHO, TFA alımının günlük toplam enerji tüketiminin %1'inden daha azıyla sınırlandırılmasını önermektedir