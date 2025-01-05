Sarımsak ve soğanı böyle yemek faydasını öldürüyor: Yüksek kolesterolü tetiklediği bulundu
Sarımsak ve soğanı yüksek sıcaklıkta pişirmenin kötü kolesterolü yükselten ve kardiyovasküler riski artıran zararlı trans yağlar oluşturabileceği ortaya çıktı. Dünya çapında 278.000 ölümle ilişkilendirilen trans yağlar, kükürt bileşikleri açısından zengin malzemeleri ısıtırken üretilir. Normal pişirme minimum risk oluştururken, potansiyel sağlık tehlikelerini azaltmak için farkındalık çok önemlidir.
Sarımsak ve soğan çorbalara ve körilere belirgin bir tat verir ve birçok evde neredeyse her gün kullanılır. Ancak çoğumuz bunları yanlış şekilde pişirmekten suçlu olabiliriz ve bu da diyete gizlice zararlı yağlar ekleyebilir. Yanlış pişirme işlemi, besleyici ev yapımı yemeğinizi kan dolaşımındaki kötü kolesterol seviyelerini artırabilecek sağlıksız bir yemeğe dönüştürebilir.