Sarımsak ve soğanı böyle yemek faydasını öldürüyor: Yüksek kolesterolü tetiklediği bulundu

Araştırmacılar başlangıçta reaktiflerle bir model sistem kullanarak triasilgliserollerdeki (TAG'ler) kükürt bileşiklerinin etkilerini değerlendirdiler. Bunu takiben, gerçek pişirme koşullarını taklit etmek için sarımsak, soğan, pırasa, lahana, yaban turpu ve brokoli filizi gibi bileşenlerle birlikte soya fasulyesi ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlarla testler yürüttüler. "Reaktif dereceli kükürt bileşikleri ve trigliseritler kullanan bir model sistem aracılığıyla kükürt bileşikleri tarafından desteklenen TAG'lardaki UFA izomerizasyonunun temel özelliklerini anlamak istedik," diye açıklıyor bu makalenin ilk yazarı Junji Obi. "Sıcaklığın, reaksiyon süresinin, kükürt bileşiği konsantrasyonunun, kükürt bileşiklerinin türünün ve antioksidanların eklenmesinin UFA izomerizasyonu üzerindeki etkileriyle ilgileniyorduk."

Ekip ayrıca triolein ve trilinolein gibi trigliseritlerdeki UFA'ların izomerizasyonunu azaltmada α-tokoferol gibi antioksidanların rolünü de inceledi.





