Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisiyle ilgili Mısırlı gazeteciden açıklama

"MISIR'IN EN ZENGİNLERİNDEN OLDUĞU YALAN"

Fouad, Mohammed Alsaloussi'nin Mısır için bir bilinmeyen olduğunu açıklayarak, "Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan!" dedi.

Gazeteci, tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediğini, Alsaloussi'nin adının bile geçmediğini açıkladı.