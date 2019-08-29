Slovenya’da Melania Trump heykelinden sonra Donald Trump heykeli
ntv.com.tr
Melania Trump’ın doğduğu ülke Slovenya’da First Lady’nin heykelinden sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın heykeli de dikildi. Ahşap heykel, tıpkı Melania Trump’ın heykeli gibi basit bir tarzda yontulmuş durumda. Yapımı devam eden heykel, Süpermen’e ya da alternatif olarak Özgürlük Heykeli’ne benzetilecek.
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ABD’nin First Lady’si Melania Trump’ın doğduğu ülke Slovenya’da bazıları Trump Ailesi ile kendilerini yakın hissediyor olacak ki, heykellerini dikmeyi tercih ediyor.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın üçüncü eşi olan Melania Trump’ın ahşap heykeli geçen ay açılmıştı.
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Bu defa Donald Trump’ın 7,5 metrelik ahşap heykeli yapıldı.
Başkent Ljubljana yakınındaki Sela pri Kamniku Köyü’ne dikilen heykelin açılışı dün yapıldı.
Basit bir tarzda oluşturulan heykel, ABD başkanını mavi takım elbise, kırmızı kravatıyla ve sıkılı yumruğuyla gösteriyor.
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Heykelin adı açıklanmayan yaratıcısı, yerel bir televizyon kanalına, heykelin devam eden bir çalışma olduğunu ve Trump'ı Süpermen veya alternatif olarak Özgürlük Heykeli gibi göstermesi gerektiğini söyledi. Heykeltıraşın deyimiyle, heykel kasıtlı olarak “provokasyon amaçlı yaratıldı, çünkü dünya popülizm dolu”.
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Slovenya parlamentosunun eski bir üyesi ve Melania Trump hakkında kitap yazan Igor Omerza, Washington Post'a verdiği röportajda, heykelin “Leydi Özgürlük'ün yükseltilmiş eli veya popülist bir diktatörün demir yumruğu” olarak yorumlanabileceğini belirtti.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın dünyaya geldiği Sloven köyünde yükselen heykeli 21. yüzyılın yeni sanatsal paradoksu haline gelmişti. Kocasının ABD Başkanı olarak yemin ettiği törende giydiği mavi elbise dışında eski top model Melania Trump'ı çağrıştıran bir yanı olmayan ağaç gövdesi üzerindeki ahşap heykel, görenlere 'şaka mı, ciddi mi' dedirtmişti.
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Bunun yanıtını ne heykeli sipariş eden ABD'li kavramsal sanatçı Brad Downey ne de sunumunu yapan sanat galerisi verebilmişti. Asıl işi, bir inşaat şirketinde hendek kazıp boru döşemek olan yerel sanatçı Ales Zupevc ise canlı bir ağacı testereyle keserek şekillendirdiği heykel için Melania Trump'ın 'gelip görmesi halinde hoşuna gidebileceği' görüşündeydi.