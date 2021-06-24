Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi?

ntv.com.tr 24.06.2021 - 22:14 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 22:19
survivor 2021'in büyük finali Galataport İstanbul'da düzenleniyor.
İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı.
Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe final için SMS oylamasında finale kalmak için yarışıyor.
Sonuçların ardından adını finale yazdıran iki isim 25 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk heyecanı yaşayacak.
Yiğit Poyraz
"İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."