Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi?

survivor 2021 'in büyük finali Galataport İstanbul' da düzenleniyor. İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe final için SMS oylamasında finale kalmak için yarışıyor.

"Hep burayı hayal ediyordum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Nasıl sona geleceğiz diye düşündüm. Birçok şeyle mücadele ettik. Güreş camiasını temsilen buraya geldim. Her şeye parkurda cevap vermek istedim, polemiklerden uzak durmaya çalıştım. Herkesi tebrk ediyorum."

"Altı ay önce hayal ettiğim koltukta oturuyorum. Şimdiden nasıl özleyeceğimi hissetmeye başladım. Herkes çok savaştı, sonunda bittiği yerdeyiz. İçimde tatlı bir heyecan var. Mutlu ve gururluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar."

Yiğit Poyraz "İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."