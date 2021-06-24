Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi?

Survivor 2021'de altı aylık maratonun sonunda İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı. Galataport'ta yaşanan şampiyonluk heyecanında yarı finalde Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe ise final için SMS oylamasında karşılaşıyor.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 22:14 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 22:19

Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 1

survivor 2021'in büyük finali Galataport İstanbul'da düzenleniyor.

İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı.

Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı. Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe final için SMS oylamasında finale kalmak için yarışıyor.

Sonuçların ardından adını finale yazdıran iki isim 25 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk heyecanı yaşayacak.

GALATAPORT'TAN AYRINTILAR (TIKLA OKU)

Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 2

YARIŞMACILAR YARI FİNALDE KONUŞTU

İsmail Balaban

"Hep burayı hayal ediyordum, söyleyecek kelime bulamıyorum. Nasıl sona geleceğiz diye düşündüm. Birçok şeyle mücadele ettik. Güreş camiasını temsilen buraya geldim. Her şeye parkurda cevap vermek istedim, polemiklerden uzak durmaya çalıştım. Herkesi tebrk ediyorum."

İSMAİL BALABAN KİMDİR? (TIKLA OKU)
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 3
Aleyna Kalaycıoğlu

"Altı ay önce hayal ettiğim koltukta oturuyorum. Şimdiden nasıl özleyeceğimi hissetmeye başladım. Herkes çok savaştı, sonunda bittiği yerdeyiz. İçimde tatlı bir heyecan var. Mutlu ve gururluyum. Tüm arkadaşlarıma başarılar."

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR? (TIKLA OKU)
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 4

Yiğit Poyraz

"İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."

YİĞİT POYRAZ KİMDİR? (TIKLA OKU)

Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 5

VEDA KONUŞMALARI

Aleyna Kalaycıoğlu

Yarı finalde veda eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Son konseyimi İstanbul'da nasip oldu. Gözyaşı dökmek istemiyorum, Survivor okuldu ve sadece öğrenciler neler yaşadığımızı bilecek. Orada olmak çok farklı bir psikoloji. Ne mutlu bana yarıştım pes etmedim ve hayal ettiğim koltukta elendim. Kendimle ve destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Hayatım boyunca asla unutamayacaklarım var" diye konuştu.
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 6
Ayşe Yüksel

"Çok heyecanlıyım. Heyecanımı atmış gibi görünmeye çalışıyorum. Her sözün anlam kazandığı yer şuan oturduğumuz koltuk."

AYŞE YÜKSEL KİMDİR? (TIKLA OKU)
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 7
İşte yarı finale kadar gelmeyi başaran dört ismin Survivor'dan öne çıkan kareleri...
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 8
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 9
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 10
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 11
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 12
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 13
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 14
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 15
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 16
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 17
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 18
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 19
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 20
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 21
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 22
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 23
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 24
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 25
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 26
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 27
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 28
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 29
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 30
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 31
Survivor 2021'de Galataport'ta yarı final: Aleyna mı, Poyraz mı, Ayşe mi, İsmail mi? - 32

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