Survivor'da yarı final Galataport'ta: Survivor finalisti Poyraz mı, İsmail mi olacak?

VEDA KONUŞMALARI

Aleyna Kalaycıoğlu



Yarı finalde veda eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Son konseyimi İstanbul'da nasip oldu. Gözyaşı dökmek istemiyorum, Survivor okuldu ve sadece öğrenciler neler yaşadığımızı bilecek. Orada olmak çok farklı bir psikoloji. Ne mutlu bana yarıştım pes etmedim ve hayal ettiğim koltukta elendim. Kendimle ve destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Hayatım boyunca asla unutamayacaklarım var" diye konuştu.

Ayşe Yüksel



"Her şey için teşekkürler... Büyük bir aile kazandım. Ardımda gözüm kalmayacak, iki isim de hak ediyor. Buraya kadar tek kadın olarak geldim ve kadınlarda şampiyon oldum bu bile benim için çok büyük bir gurur. Büyük dostluklar kazandım"