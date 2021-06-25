Survivor'da yarı final Galataport'ta: Survivor finalisti Poyraz mı, İsmail mi olacak?

ntv.com.tr 25.06.2021 - 07:59
survivor 2021'in yarı finali Galataport İstanbul'da düzenlendi.
Yarışmacılar İsmail Balaban, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz ve Ayşe Yüksel yarı finale kadar gelmeyi başardı.
Aleyna ile Poyraz SMS oylamasına çıktı.
Daha az oyu alan Aleyna hayallerine veda ederken Poyraz, İsmail ve Ayşe final için SMS oylamasında finale kalmak için yarıştı.
Oylama sonucuna göre İsmail ve Poyraz finale adını yazdırdı.
Sonuçların ardından adını finale yazdıran iki isim 25 Haziran Cuma akşamı şampiyonluk heyecanı yaşayacak.
Yiğit Poyraz
"İçim içime sığmıyor. Herkesi aşırı özlemişim. Zorlukların içinde her şeyi unutuyordum şuan hayatımı hatırladım. Çok huzurluyum iyi ki burdayım."
Aleyna Kalaycıoğlu
Yarı finalde veda eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Son konseyimi İstanbul'da nasip oldu. Gözyaşı dökmek istemiyorum, Survivor okuldu ve sadece öğrenciler neler yaşadığımızı bilecek. Orada olmak çok farklı bir psikoloji. Ne mutlu bana yarıştım pes etmedim ve hayal ettiğim koltukta elendim. Kendimle ve destekleyen herkesle gurur duyuyorum. Hayatım boyunca asla unutamayacaklarım var" diye konuştu.
Ayşe Yüksel
"Her şey için teşekkürler... Büyük bir aile kazandım. Ardımda gözüm kalmayacak, iki isim de hak ediyor. Buraya kadar tek kadın olarak geldim ve kadınlarda şampiyon oldum bu bile benim için çok büyük bir gurur. Büyük dostluklar kazandım"