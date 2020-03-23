Tom Hanks'ten yeni mesaj: Bu da geçecek

"BU DA GEÇECEK"

Hem eşine hem de kendisine corona virüs (Covid-19) tanısı konulan Hanks, Instagram sayfasında, “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” yazdı.

Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini de belirterek “Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” mesajı verdi.