Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket

Holland, yavaş yavaş yağsız kas inşa etmek için yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) kullandı. Ashwell, Holland’ın antrenmanını yavaş ama istikrarlı bir yaklaşımla tasarladı ve çok hızlı bir şekilde toparlanmasını istemedi. Bunu yapmak için Holland’a, her seansta birden fazla kas grubunu hedef alan, 30 ila 60 saniyelik kısa ama yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) teknikleri talimatını verdi.



