Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket

Haberler 07.12.2021 - 13:48
Spider-Man: No Way Home sabırsızlıkla beklenirken Tom Holland’ın fit fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Holland, Marvel evreninin atletik ve espritüel karaktrini canlandırmak için fiziksel olarak da çeşitli hazırlıklar yaptı. Holland’ın antrenörü George Ashwell, 25 yaşındaki aktöre bu konuda yardımcı oldu.
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Esquire’a konuşan Ashwell, Holland’ın antrenmanının çoğunlukla vücut ağırlığı antrenmanları ve sadece bir çift dambıl gerektiren bazı ağırlık antrenmanları içeren beş adımlı basit bir rutinden oluştuğunu söyledi.
Holland, yavaş yavaş yağsız kas inşa etmek için yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) kullandı. Ashwell, Holland’ın antrenmanını yavaş ama istikrarlı bir yaklaşımla tasarladı ve çok hızlı bir şekilde toparlanmasını istemedi. Bunu yapmak için Holland’a, her seansta birden fazla kas grubunu hedef alan, 30 ila 60 saniyelik kısa ama yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) teknikleri talimatını verdi.
Ashwell, Esquire’a, “Çok fazla hacim kazanmayı amaçlamadık; tek seferde daha fazla kas grubu yapabilirdik” diyor.
HIIT, kardiyo ve kuvvet antrenmanını birleştiriyor ve geleneksel halterle karşılaştırıldığında daha fazla kalori yakmaya ve birden fazla kas grubu oluşturmaya yardımcı olabilir.
Holland’ın rutini; bear crawl (ayı yürümesi), renegade row ve neredeyse hiç dinlenmemeyi içeriyor. Ashwell, Esquire’a Holland’ın Spider-Man oynamak için forma girmek için bu beş antrenmanı kullandığını söyledi:
1- 60 saniyelik ayı yürümesi (bir noktadan diğerine bir ayı gibi dört ayak üzerinde yürümek)
2- Her kol için 20 omuz vuruşu (şınav pozisyonuna geçmek, ancak sadece bir eli çapraz bir şekilde göğüse dokunmak için kaldırmak ve tam tersi)
-20 dambıl itici (squat yaparken bir çift dambılı omuzlar üzerinde kula hizasında tutup yukarı kalkışta havaya kaldırmak)
-Her kol için 20 renegade row (şınav pozisyonundayken yerde bir çift dambıl tutmak, ardından her seferinde bir dambılı göğüs hizasına kadar kaldırmak)
-20-30 şınav
Holland, bu antrenmanların her birini aralarında dinlenmeden arka arkaya yapmış. Daha sonra tüm seriyi tekrarlamadan önce şınavlardan hemen sonra 60 saniye dinlenmiş. Bu döngüyü her seans için elinden geldiğince tekrarlayarak Örümcek Adam fiziğine ulaşmış.