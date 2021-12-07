Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket

3 filmde Örümcek Adam'a (Spider-Man) hayat veren ve yeni seri için Marvel ile anlaşan Tom Holland'ın egzersiz rutini ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncu, forma girmek için bir çift dambıl dışında hiçbir ekipman kullanmada beş adımlı bir egzersiz planı uyguladı.

Haberler 07.12.2021 - 13:48

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 1

Spider-Man: No Way Home sabırsızlıkla beklenirken Tom Holland’ın fit fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Holland, Marvel evreninin atletik ve espritüel karaktrini canlandırmak için fiziksel olarak da çeşitli hazırlıklar yaptı. Holland’ın antrenörü George Ashwell, 25 yaşındaki aktöre bu konuda yardımcı oldu.

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Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 2

Esquire’a konuşan Ashwell, Holland’ın antrenmanının çoğunlukla vücut ağırlığı antrenmanları ve sadece bir çift dambıl gerektiren bazı ağırlık antrenmanları içeren beş adımlı basit bir rutinden oluştuğunu söyledi.

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 3

Holland, yavaş yavaş yağsız kas inşa etmek için yüksek yoğunluklu interval antrenmanı (HIIT) kullandı. Ashwell, Holland’ın antrenmanını yavaş ama istikrarlı bir yaklaşımla tasarladı ve çok hızlı bir şekilde toparlanmasını istemedi. Bunu yapmak için Holland’a, her seansta birden fazla kas grubunu hedef alan, 30 ila 60 saniyelik kısa ama yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) teknikleri talimatını verdi.

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 4

Ashwell, Esquire’a, “Çok fazla hacim kazanmayı amaçlamadık; tek seferde daha fazla kas grubu yapabilirdik” diyor.

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 5

HIIT, kardiyo ve kuvvet antrenmanını birleştiriyor ve geleneksel halterle karşılaştırıldığında daha fazla kalori yakmaya ve birden fazla kas grubu oluşturmaya yardımcı olabilir.

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 6

Holland’ın rutini; bear crawl (ayı yürümesi), renegade row ve neredeyse hiç dinlenmemeyi içeriyor. Ashwell, Esquire’a Holland’ın Spider-Man oynamak için forma girmek için bu beş antrenmanı kullandığını söyledi:

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 7

Bear crawl

1- 60 saniyelik ayı yürümesi (bir noktadan diğerine bir ayı gibi dört ayak üzerinde yürümek)

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 8

Shoulder tap

2- Her kol için 20 omuz vuruşu (şınav pozisyonuna geçmek, ancak sadece bir eli çapraz bir şekilde göğüse dokunmak için kaldırmak ve tam tersi)

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 9

Dumbbell thruster 

-20 dambıl itici (squat yaparken bir çift dambılı omuzlar üzerinde kula hizasında tutup yukarı kalkışta havaya kaldırmak)

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 10

Renegade row


-Her kol için 20 renegade row (şınav pozisyonundayken yerde bir çift dambıl tutmak, ardından her seferinde bir dambılı göğüs hizasına kadar kaldırmak)

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 11

Push up

-20-30 şınav

Tom Holland'ın Örümcek Adam egzersiz rutin ortaya çıktı: Sadece 5 hareket - 12

Holland, bu antrenmanların her birini aralarında dinlenmeden arka arkaya yapmış. Daha sonra tüm seriyi tekrarlamadan önce şınavlardan hemen sonra 60 saniye dinlenmiş. Bu döngüyü her seans için elinden geldiğince tekrarlayarak Örümcek Adam fiziğine ulaşmış.

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