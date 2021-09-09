Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu

İskeletin üzerinde resmi işlerde kullanılan iki mühre rastladıklarını ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Takıların içinde bizim için çok önemli olan iki mühür var. Bu mühürlerden biri bronzdan diğeri de su mermerinden yapılmış. Eski zamanlarda yönetici kesim ve tüccarlar mühür taşıyabiliyordu."

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