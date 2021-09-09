Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu

Van'da Urartular dönemine ait Çavuştepe Kalesi ile nekropol alanında yürütülen kazılar sırasında takılarının yanı sıra iki mührüyle gömülen ve yaşadığı dönemde yönetici olduğu düşünülen bir kadının mezarı ortaya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 09:27

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 1

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 764-734 yılları arasında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmalarında Urartu arkeolojisi açısından önemli bilgilere ulaşıldı.

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 25 kişilik ekiple yapılan kazılarda Urartular döneminde yönetici olduğu düşünülen kadın mezarı bulundu.

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 3

İşlemeli takıları ve iki mührüyle gömüldüğü belirlenen kadına ait iskeletin incelenerek hem yaşının hem de diğer özelliklerinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 4

Prof. Dr. Çavuşoğlu, kazı alanında daha önce 4 atı, sığırı ve köpeğiyle gömülen bir mezar tespit ettiklerini anımsattı.

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 5

Alanda her gün yeni buluntulara ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Buradaki iskeleti kaldırdıktan sonra alt bölümde bambaşka bir şeyle karşılaştık. Bir kadına ait mezar bulduk. Takılarıyla birlikte gömüldüğünü gördük. Etrafını açtığımızda iskeletin başının olmadığını fark ettik. Başının olmaması dini bir inancın gereği ya da bir ritüelin bir parçası olabilir. Kadının başının daha kutsal bir yere konulmuş olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 6

İskeletin üzerinde resmi işlerde kullanılan iki mühre rastladıklarını ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Takıların içinde bizim için çok önemli olan iki mühür var. Bu mühürlerden biri bronzdan diğeri de su mermerinden yapılmış. Eski zamanlarda yönetici kesim ve tüccarlar mühür taşıyabiliyordu."

İşte diğer kareler...

Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 7
Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 8
Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 9
Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 10
Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu - 11

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