Van Çavuştepe Kalesi'nde takıları ve iki mührüyle gömülen kadın yöneticinin mezarı bulundu

Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 09:19 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 09:27
Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 764-734 yılları arasında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmalarında Urartu arkeolojisi açısından önemli bilgilere ulaşıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan 25 kişilik ekiple yapılan kazılarda Urartular döneminde yönetici olduğu düşünülen kadın mezarı bulundu.
İşlemeli takıları ve iki mührüyle gömüldüğü belirlenen kadına ait iskeletin incelenerek hem yaşının hem de diğer özelliklerinin ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Prof. Dr. Çavuşoğlu, kazı alanında daha önce 4 atı, sığırı ve köpeğiyle gömülen bir mezar tespit ettiklerini anımsattı.
Alanda her gün yeni buluntulara ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Buradaki iskeleti kaldırdıktan sonra alt bölümde bambaşka bir şeyle karşılaştık. Bir kadına ait mezar bulduk. Takılarıyla birlikte gömüldüğünü gördük. Etrafını açtığımızda iskeletin başının olmadığını fark ettik. Başının olmaması dini bir inancın gereği ya da bir ritüelin bir parçası olabilir. Kadının başının daha kutsal bir yere konulmuş olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.
İskeletin üzerinde resmi işlerde kullanılan iki mühre rastladıklarını ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Takıların içinde bizim için çok önemli olan iki mühür var. Bu mühürlerden biri bronzdan diğeri de su mermerinden yapılmış. Eski zamanlarda yönetici kesim ve tüccarlar mühür taşıyabiliyordu."
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