Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİYDİ"

“Kobe gibi biri bir daha olmayacak. Kobe türünün tek örneğiydi. Özeldi, saha dışında alçakgönüllüydü” diyen Bryant, şunları söyledi: “Kızlarımın ve benim yanımızda olan tüm yakın arkadaşlarımıza ve ailemize teşekkür ederim. Bu teşekkür listesi uzun, ancak nezaketinizin ve sevginizin takdir edildiğini bilin. Kobe'nin, hepinizin onun kızları için gelmenizden dolayı minnettar olduğunu biliyorum. Sizi seviyoruz ve size sonsuza kadar minnettarız.”