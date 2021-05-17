Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi

ntv.com.tr 17.05.2021 - 07:02
Bryant Ailesi için hem gurur hem de hüzün bir aradaydı. Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın NBA Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildiği tören önceki gün yapıldı.
KOBE ONUR LİSTESİ'NDE
Kobe Bryant, kariyeri boyunca olağanüstü performans ve başarı gösteren basketbolcuları, tüm zamanların en başarılı koçlarını, basketbol hakemlerini ve sporun diğer önemli kişilerini barındıran Basketbol Onur Listesi’ne (Hall of Fame) dahil edildi.
MICHAEL JORDAN SUNDU
Geçen yıl geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden Los Angeles Laker takımı oyuncusu Kobe Bryant anısına Uncasville şehrinde bulunan Mohegan Sun Arena’da düzenlenen törende, sunuculuğu, bir başka basketbol efsanesi Michael Jordan üstlendi. Jordan, sahneye Kobe Bryant’ın dört çocuğunun annesi Vanessa Bryant’ı davet etti.
Sahnede duygusal bir konuşma yapan Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.
"CENNETTEN GÜLÜYORDUR"
Konuşmasına, “Kocamı toplum önünde övmekten kaçınırdım, çünkü dünyanın her yerinden hayranlarının onu yeterince övdüğünü düşünürdüm” sözleriyle başlayan Vanessa Bryant, “Şu anda eminim ki o cennetten gülüyordur, çünkü en halka açık sahnelerden birinde, gösterdiği başarılardan dolayı onu herkesin önünde övmek üzereyim” diye devam etti.
"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİYDİ"
“Kobe gibi biri bir daha olmayacak. Kobe türünün tek örneğiydi. Özeldi, saha dışında alçakgönüllüydü” diyen Bryant, şunları söyledi: “Kızlarımın ve benim yanımızda olan tüm yakın arkadaşlarımıza ve ailemize teşekkür ederim. Bu teşekkür listesi uzun, ancak nezaketinizin ve sevginizin takdir edildiğini bilin. Kobe'nin, hepinizin onun kızları için gelmenizden dolayı minnettar olduğunu biliyorum. Sizi seviyoruz ve size sonsuza kadar minnettarız.”
Seyircilerden büyük alkış alan ve gözyaşlarını tutamayan Vanessa Bryant’ı, Michael Jordan sarılarak teselli etti.
Vanessa Bryant, törene 4 yaşındaki kızı Bianka ve 1 yaşındaki Capri ile birlikte katıldı.
Kobe Bryant ve kızı Gigi, Ocak 2020’de geçirdikleri helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Öldüğünde Kobe Bryant 42, kızı Gianna ise 13 yaşındaydı.
Bryant çiftinin aynı zamanda Natalia adında 18 yaşında bir kızı daha bulunuyor.