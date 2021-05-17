Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi

Önceki gün düzenlenen törenle NBA Onur Listesi'ne dahil edildiği açıklanan Kobe Bryant için eşi Vanessa Bryant sahneye çıktı ve duygusal bir konuşma yaptı. “Kocamı toplum önünde övmekten kaçınırdım" diyen Vanessa Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi için, “Kobe gibi biri bir daha olmayacak. Kobe türünün tek örneğiydi" ifadesini kullandı.

ntv.com.tr 17.05.2021 - 07:02

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 1

Bryant Ailesi için hem gurur hem de hüzün bir aradaydı. Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın NBA Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildiği tören önceki gün yapıldı. 

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 2

KOBE ONUR LİSTESİ'NDE

Kobe Bryant, kariyeri boyunca olağanüstü performans ve başarı gösteren basketbolcuları, tüm zamanların en başarılı koçlarını, basketbol hakemlerini ve sporun diğer önemli kişilerini barındıran Basketbol Onur Listesi’ne (Hall of Fame) dahil edildi.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 3

MICHAEL JORDAN SUNDU

Geçen yıl geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybeden Los Angeles Laker takımı oyuncusu Kobe Bryant anısına Uncasville şehrinde bulunan Mohegan Sun Arena’da düzenlenen törende, sunuculuğu, bir başka basketbol efsanesi Michael Jordan üstlendi. Jordan, sahneye Kobe Bryant’ın dört çocuğunun annesi Vanessa Bryant’ı davet etti.

Sahnede duygusal bir konuşma yapan Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 4

"CENNETTEN GÜLÜYORDUR"

Konuşmasına, “Kocamı toplum önünde övmekten kaçınırdım, çünkü dünyanın her yerinden hayranlarının onu yeterince övdüğünü düşünürdüm” sözleriyle başlayan Vanessa Bryant, “Şu anda eminim ki o cennetten gülüyordur, çünkü en halka açık sahnelerden birinde, gösterdiği başarılardan dolayı onu herkesin önünde övmek üzereyim” diye devam etti.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 5
“Keşke eşim burada olup bu inanılmaz ödülü kabul etseydi. O ve Gigi, burada olup buna şahit olmayı hak ediyorlar. Gigi, babasının Basketball Hall of Fame’de yer almasından durur duyardı. Kobe’nin de burada olmayı çok istediğini biliyorum” diyen Bryant, “Onur Listesi'nden özellikle Capri (1 yaşındaki kızı) için altıncı bileti eklemesini istedi, çok mutluydu” diye devam etti.
Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 6

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİYDİ"

“Kobe gibi biri bir daha olmayacak. Kobe türünün tek örneğiydi. Özeldi, saha dışında alçakgönüllüydü” diyen Bryant, şunları söyledi: “Kızlarımın ve benim yanımızda olan tüm yakın arkadaşlarımıza ve ailemize teşekkür ederim. Bu teşekkür listesi uzun, ancak nezaketinizin ve sevginizin takdir edildiğini bilin. Kobe'nin, hepinizin onun kızları için gelmenizden dolayı minnettar olduğunu biliyorum. Sizi seviyoruz ve size sonsuza kadar minnettarız.”

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 7
“Eğer kocam bu gece burada olsaydı, ona ilham veren ve Onur Listesi'nde olması için kendini donatmasına yardımcı olduğundan dolayı teşekkür etmesi gereken uzun bir insan listesi olacaktı. Aile, arkadaşlar, akıl hocaları, Lakers takımı, takım arkadaşları, esin perileri, rakipler...” diyen Bryant, eşi Kobe’nin Onur Listesi’ne girmesine yardım eden herkese teşekkür ederek sözlerini bitirdi.
Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 8

Seyircilerden büyük alkış alan ve gözyaşlarını tutamayan Vanessa Bryant’ı, Michael Jordan sarılarak teselli etti.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 9

Vanessa Bryant, törene 4 yaşındaki kızı Bianka ve 1 yaşındaki Capri ile birlikte katıldı.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 10

Kobe Bryant ve kızı Gigi, Ocak 2020’de geçirdikleri helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Öldüğünde Kobe Bryant 42, kızı Gianna ise 13 yaşındaydı.

Bryant çiftinin aynı zamanda Natalia adında 18 yaşında bir kızı daha bulunuyor.

Vanessa Bryant hem ağladı hem anlattı: Kobe Bryant türünün tek örneğiydi - 11

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