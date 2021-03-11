Kobe Bryant'ın kaza fotoğraflarıyla ilgili karar verildi

Vanessa Bryant'ın eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın öldüğü kazanan fotoğraflarının yayınlanmasıyla ilgili açtığı davada karar verildi. Mahkeme fotoğrafları sızdıran yetkililerin isimlerinin açıklanmasına karar verdi.



NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybettiği kazanın hukuki sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Vanessa Bryant'ın Los Angeles'ın Calabasas bölgesinde yaşanan helikopter kazasından fotoğrafları sızdıran polis memurları ile ilgili açtığı davada karar alındı.

"4 POLİSİN İSİMLERİNİ ALABİLİR"



Mahkeme Los Angeles Emniyeti avukatlarının, sanık polislerin isimlerinin Bryant'ın hukuk ekibine veya kamuoyuna ifşa edilmemesi gerektiği yönündeki iddialarını reddetti ve Vanessa Bryant'ın fotoğrafları sızdıran 4 polis memurunun isimlerini alabileceğine karar verdi.

YETKİN OLMADIKLARINA KARAR VERİLDİ



ABD Bölge Hakimi John F. Walter imzalı kararda; "Mahkeme bu davanın kamuoyu incelemesine ve medyanın ilgisine konu olduğunu kabul etse de davalıların kendi başlarına halkın gizlilik karinesini aşmada yetkin olmadıklarına karar vermiştir" denildi.



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