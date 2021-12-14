Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında

Zendaya da aralarındaki boy farkının normal olduğunu söyleyerek şöyle konuşmuştu:

"Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi, bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim."