Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 12:12 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 12:36
Merakla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin dün Los Angeles galası yapıldı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya ile ünlü aktör Tom Holland, gala kırmızı halısının yıldızları oldu.
Filmde başrolleri paylaşan çift, kırmızı halıda birlikte poz verirken, özellikle Zendaya, cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
Her ikisi de 25 yaşında olan oyuncu çift, kameralara neşeli pozlar verdi.
Galaya Maison Valentino imzalı elbiseyle katılan Zendaya, örümcek maskeli haliyle de dikkat çekti.
Emmy ödüllü Zendaya, stilini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlamıştı.
Cesur dekoltesiyle öne çıkan Zendaya, filmde Örümcek Adam’ı canlandıran sevgilisi Tom Holland başta olmak üzere, tüm kadrodan rol çaldı.
Tom Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce çift, SiriusXM’e röportaj vermiş, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söylemişti.
"Benden o kadar da uzun değil, hadi bunu tartışalım" diyen Holland, boylarının ilişkilerini etkileyeceğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu eklemişti. Zendaya 1,78 metre iken, Holland 1,72 metre boyunda.
Zendaya da aralarındaki boy farkının normal olduğunu söyleyerek şöyle konuşmuştu:
"Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi, bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim."
İşte Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) galasından yansıyanlar...
Jared Leto
Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter
Corinne Foxx ve Jamie Foxx
Willem Dafoe
Zendaya
Michael Gandolfini
Corinne Foxx