Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmi oyuncuları Tom Holland ve Zendaya Los Angeles galasına birlikte katıldı. Zendaya, cesur kıyafet seçimiyle kırmızı halıda herkesten rol çaldı.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 12:12 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 12:36

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 1

Merakla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) filminin dün Los Angeles galası yapıldı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya ile ünlü aktör Tom Holland, gala kırmızı halısının yıldızları oldu.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 2

Filmde başrolleri paylaşan çift, kırmızı halıda birlikte poz verirken, özellikle Zendaya, cesur kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 3

Her ikisi de 25 yaşında olan oyuncu çift, kameralara neşeli pozlar verdi.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 4

Galaya Maison Valentino imzalı elbiseyle katılan Zendaya, örümcek maskeli haliyle de dikkat çekti.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 5

Emmy ödüllü Zendaya, stilini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlamıştı.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 6

Cesur dekoltesiyle öne çıkan Zendaya, filmde Örümcek Adam’ı canlandıran sevgilisi Tom Holland başta olmak üzere, tüm kadrodan rol çaldı.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 7

Tom Holland'ın süper kahramanı oynadığı ve Zendaya'nın onun sevgilisi Mary Jane'i (MJ) canlandırdığı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) vizyona girmesinden önce çift, SiriusXM’e röportaj vermiş, aralarındaki boy farkının kendilerini asla etkilemediğini söylemişti.

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 8

"Benden o kadar da uzun değil, hadi bunu tartışalım" diyen Holland, boylarının ilişkilerini etkileyeceğinin "aptalca bir varsayım" olduğunu eklemişti. Zendaya 1,78 metre iken, Holland 1,72 metre boyunda. 

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 9

Zendaya da aralarındaki boy farkının normal olduğunu söyleyerek şöyle konuşmuştu:

"Annem babamdan daha uzun. Dürüst olmak gerekirse bunu bir sorun olarak hiç düşünmedim çünkü ebeveynlerim her zaman böyleydi, bu yüzden başkalarının umursadığını bilmiyordum. Böyle bir düşünceye sahip değildim."

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 10

İşte Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) galasından yansıyanlar...

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 11

Jared Leto

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 12

Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 13

Corinne Foxx ve Jamie Foxx

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 14

Willem Dafoe

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 15

Zendaya

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 16
Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 17

Michael Gandolfini

Zendaya cesur stiliyle Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) galasında - 18

Corinne Foxx

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