İstismar mağduru Fatma Altınmakas, eşi tarafından öldürüldü

NTV Haber 23.07.2020 - 13:45
Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşinin kardeşi tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.
6 çocuk annesi kadın ve eşi karakola giderek S.A'dan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan S.A iki gün sonra serbest bırakıldı. Olaydan bir kaç gün sonra Kazım Altınmakas eşini öldürdü.
Gözaltına alınan Kazım Altınmakas, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Fatma Altınmakas'ın ailesi cinayetin toplumsal baskı nedeniyle işlendiğini söyledi ve istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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