Sakarya'da 7 aylık bebeğini aldırmadığı için darp edilen Fatma bebeğine kendi soyismini verdi

Sakarya’da, 7 aylık hamile Fatma Avcı, bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından dövüldü.

Avcı'nın (31), gelişimi duran erkek bebeği sezaryen ameliyatla dünyaya geldi.

Adapazarı'nda hamile Fatma Avcı, 27 Kasım günü bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşanan olayda ilk anda kapkaçcı zannettiği saldırgan kadını darp ederek çantasını çaldı.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, çöpte bulunan çantadan hiçbir şey alınmamış olduğu ve olay yerindeki güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine Fatma Avcı’nın ayrıldığı sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö. olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ OLAYI İTİRAF ETTİ

Tamer Oktay K. ifadesinde, arkadaşı Ümit Ö’den, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay K. ve Ümit Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Fatma Avcı geçen ay kontrol için gittiği doktorda bebeğin gelişiminin durduğunu öğrendi. Bunun üzerine doktorlar bebeğin sezaryen ameliyatla alınmasına karar verdi. Erken doğum ile dünyaya gelen erkek bebeğe Avcı, Uzay adını verdi. 20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edilen bebeğini kendi nüfusuna kaydettiren Fatma Avcı, "Çok üzücü bir olay yaşadım, gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemem" diye konuştu.



BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ



Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö’nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart’ta gerçekleşeceğini söyleyen Avcı, şunları söyledi:



“İlk duruşma 19 Mart’ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor”