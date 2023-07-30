Ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın 2 yolu

İlişkilerin güzel tarafları kadar zor yanları da vardır. Tartışmalar sırasında zorlu süreçler yaşayan çiftler bazen her ne kadar ayrılmak istemeseler de ayrılığı dillendirebilirler. İşte ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın yolları...

Ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın 2 yolu

İkili lerde yaşanan gerginlikler, tartışmalar sonrası bir tarafın istemese de ayrılığı gündeme getirmesi ve partnerini ayrılıkla tehdit etmesi doğru değildir.

Çünkü ayrılık tehdidi, ilişkiyi toksikleştirir, çiftler arasındaki güven duygusunu azaltır. İşte bunun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz iki madde...

SAKİN OL

tehdidi sonrası sakin olmaya çalışın. İç dünyanıza dönüp sessizce düşünün. Çünkü bunu yapmanız size, sizin için neyin doğru olduğunu düşünme fırsatı verecektir.

Unutmayın ki soğukkanlılığınızı korumak, olan bitenin farkında olduğunuzu, umursadığınızı ve bu durumu nazik ve sevgi dolu bir şekilde çözmek istediğinizi gösterir.

Ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın 2 yolu - 1

NETLİK İÇİN SORULAR SORUN

Çift olarak elinizden geldiğince meraklı bir tutum benimseyin. Özgün bir şekilde, daha fazla bilgi almak için "Şu anda seni desteklemek için ne yapabilirim?", "Lütfen gerçekten ne istediğini anlamama yardım et?" gibi sorular sorun.

Tehdit geçtiğinde partnerinize onu suçlamadan yaklaşın. Partneriniz sizden ayrılmakla tehdit ettiğinde nasıl hissettiğiniz konusunda dürüst ve açık olun.

Ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın 2 yolu - 2

Öte yandan gelecekteki ayrılık tehditlerinden kaçınmak içinse partnerinizden sizinle anlaşma yapmasını isteyin. Örneğin bu tür bir tehdidin oluşacağı durumlarda tartışmaya mola verebilirsiniz.

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