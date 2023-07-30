Ayrılık tehditleriyle başa çıkmanın 2 yolu

İkili ilişkilerde yaşanan gerginlikler, tartışmalar sonrası bir tarafın istemese de ayrılığı gündeme getirmesi ve partnerini ayrılıkla tehdit etmesi doğru değildir.



Çünkü ayrılık tehdidi, ilişkiyi toksikleştirir, çiftler arasındaki güven duygusunu azaltır. İşte bunun önüne geçmek için uygulayabileceğiniz iki madde...



SAKİN OL



Ayrılık tehdidi sonrası sakin olmaya çalışın. İç dünyanıza dönüp sessizce düşünün. Çünkü bunu yapmanız size, sizin için neyin doğru olduğunu düşünme fırsatı verecektir.



Unutmayın ki soğukkanlılığınızı korumak, olan bitenin farkında olduğunuzu, umursadığınızı ve bu durumu nazik ve sevgi dolu bir şekilde çözmek istediğinizi gösterir.