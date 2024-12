Hudson Meek kimdir? Baby Driver filminde oynayan Hudson Meek öldü mü?

Hudson Joseph Meek, 8 Mayıs 2008'de Alabama'da doğdu ve çocukluk yıllarını Birmingham'ın Vestavia Hills banliyösünde geçirdi. Kardeşiyle birlikte küçük yaşlarda oyunculuğa başladı ve çeşitli yapımlarda yeteneklerini sergiledi.



2014 yılında, Meek Lifetime kanalının The Santa Con adlı filminde kısa bir rol aldı. Kariyeri, MacGyver dizisinin yeniden yapımında yer alması ve eleştirmenlerce beğenilen Baby Driver (2017) filminde Genç Baby karakterini canlandırmasıyla devam etti.



Ayrıca, Found (2023) ve The School Duel (2024) adlı yapımlarda rol aldı. Bunun yanında, 90 Minutes in Heaven adlı filmde Chris Piper karakterini canlandırdı.

HUDSON MEEK NEDEN ÖLDÜ?



19 Aralık 2024'te Meek, Vestavia Hills'te hareket halindeki bir araçtan düşerek trajik bir kaza geçirdi. Hemen UAB Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak iki gün sonra, 21 Aralık 2024'te, 16 yaşında hayatını kaybetti.