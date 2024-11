2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı

Independent, 2024 yılının sonuna yaklaşırken müzikseverlerin en çok dinlediği şarkıları sıraladı. Annabel Nugent, Roisin O’Connor, Louis Chilton ve Adam White'ın seçimleriyle ortaya çıkan listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlar da yer alıyor.

20. How Did It End? – Taylor Swift



19. Who Knows What You’ll Find? – Confidence Man



18. Speyside – Bon Iver



17. Someone to Dance With – Robby Hecht



16. Aquamarine – Addison Rae



15. Joy – Nick Cave and the Bad Seeds



14. Sexy to Someone – Clairo



13. Starburned and Unkissed – Caroline Polachek



12. Never Need Me – Rachel Chinouriri



11. Crown – Billie Marten



10. Lone Star Lake – Waxahatchee



9. Starburster – Fontaines DC



8. Bed Chem – Sabrina Carpenter



7. Angel of my Dreams – Jade



6. Alone – The Cure



5. Free Treasure – Adrianne Lenker



4. Bodyguard – Beyoncé



3. Not Like Us – Kendrick Lamar



2. Good Luck, Babe! – Chappell Roan



1. Girl, so confusing – Lorde ve Charli XCX