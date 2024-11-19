2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı
2024 yılında müzik listelerini alt üst eden şarkılar belli oldu. Addison Rae, Sabrina Carpenter ve Chappell Roan gibi kadın şarkıcıların öne çıktığı listede birçok popüler parça yer alıyor. İşte yılın en iyi yabancı şarkıları...
Independent, 2024 yılının sonuna yaklaşırken müzikseverlerin en çok dinlediği şarkıları sıraladı. Annabel Nugent, Roisin O’Connor, Louis Chilton ve Adam White'ın seçimleriyle ortaya çıkan listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlar da yer alıyor.
20. How Did It End? – Taylor Swift
19. Who Knows What You’ll Find? – Confidence Man
18. Speyside – Bon Iver
17. Someone to Dance With – Robby Hecht
16. Aquamarine – Addison Rae
15. Joy – Nick Cave and the Bad Seeds
14. Sexy to Someone – Clairo
13. Starburned and Unkissed – Caroline Polachek
12. Never Need Me – Rachel Chinouriri
11. Crown – Billie Marten
10. Lone Star Lake – Waxahatchee
9. Starburster – Fontaines DC
8. Bed Chem – Sabrina Carpenter
7. Angel of my Dreams – Jade
6. Alone – The Cure
5. Free Treasure – Adrianne Lenker
4. Bodyguard – Beyoncé
3. Not Like Us – Kendrick Lamar
2. Good Luck, Babe! – Chappell Roan
1. Girl, so confusing – Lorde ve Charli XCX
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