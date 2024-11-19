2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı

2024 yılında müzik listelerini alt üst eden şarkılar belli oldu. Addison Rae, Sabrina Carpenter ve Chappell Roan gibi kadın şarkıcıların öne çıktığı listede birçok popüler parça yer alıyor. İşte yılın en iyi yabancı şarkıları...

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı

Independent, 2024 yılının sonuna yaklaşırken müzikseverlerin en çok dinlediği şarkıları sıraladı. Annabel Nugent, Roisin O’Connor, Louis Chilton ve Adam White'ın seçimleriyle ortaya çıkan listede birçok yeni şarkıcının yanı sıra dünyaca ünlü yıldızlar da yer alıyor.

20. How Did It End? – Taylor Swift

19. Who Knows What You’ll Find? – Confidence Man

18. Speyside – Bon Iver

17. Someone to Dance With – Robby Hecht

16. Aquamarine – Addison Rae

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı - 1

15. Joy – Nick Cave and the Bad Seeds

14. Sexy to Someone – Clairo

13. Starburned and Unkissed – Caroline Polachek

12. Never Need Me – Rachel Chinouriri

11. Crown – Billie Marten

10. Lone Star Lake – Waxahatchee

9. Starburster – Fontaines DC

2024 yılının en iyi yabancı şarkıları açıklandı - 2

8. Bed Chem – Sabrina Carpenter

7. Angel of my Dreams – Jade

6. Alone – The Cure

5. Free Treasure – Adrianne Lenker

4. Bodyguard – Beyoncé

3. Not Like Us – Kendrick Lamar

2. Good Luck, Babe! – Chappell Roan

1. Girl, so confusing – Lorde ve Charli XCX

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