77 yaşındaki Elton John görme sorunuyla mücadele ediyor

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Elton John, şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadğını açıkladı. 77 yaşındaki yıldız, Instagram hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."

Geçtiğimiz yıl bir daha sahneye çıkmayacağın söyleyen yıldız, Oscar partisinde sahne almıştı. The Sun'ın haberine göre, John, "Your Song", "Candle In The Wind" ve "Tiny Dancer" gibi hitlerini içeren bir müzikal hazırlığında.