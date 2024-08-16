Brad Pitt emeklilik iddialarına son noktayı koydu

Hollywood'un ünlü ismi Brad Pitt, emekli olacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Brad Pitt emeklilik iddialarına son noktayı koydu

"Once Upon a Time… in " filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen , 2022 yılında verdiği bir röportajda emekliliğe ayrılabileceğini duyurmuştu.

Oyuncu, “Kendimi son virajda gibi hissediyorum. Bir sonraki bölüm ne olacak? Neler yapacağım?” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun bu açıklaması, aktörün emekli olacağı yönündeki iddialara neden olmuştu. GQ dergisine konuşan oyuncu "Hala aynı yoldayım. Aynı hissediyorum. Gerçekten sadece etrafımdaki sevdiğim insanlardan zevk almaya ve sadece yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Brad Pitt emeklilik iddialarına son noktayı koydu - 1

"SON VİRAJ"I AÇIKLADI

Oyuncuya "son viraj" derken ne demek istediği sorulduğunda ise Pitt, "Mevsimleri kastetmiştim. Bu şeylere giriştiğinizde, her keşif heyecan verici ilginç, acı verici, korkunç veya hepsi birden olabiliyor. Ve sonra büyük liglerde oynamanıza izin verildiğinde, bu bir başka sorumluluk oluyor. Aynı zamanda gerçekten saygı duyduğunuz insanlarla çalışma fırsatı elde ediyorsunuz. Ve sonra şu soruyu soruyorsunuz kendinize: Son yıllarım nasıl geçecek?" yanıtını verdi.

Pitt, Clooney ile birlikte rol alacağı "Wolfs"un yanı sıra Formula 1 filmi "F1" ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Brad Pitt emeklilik iddialarına son noktayı koydu - 2

Kariyeri boyunca sayısız başarılı yapıma imza atan oyuncu, son yıllarda yapımcılığa merak salmıştı. Pitt, 12 Yıllık Esaret, Deadpool 2, Kayıp Şehir ve Yıldızlara Doğru gibi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti. Kariyerine toplamda 62 ödül sığdıran dünyaca ünlü yıldızı ’in rol aldığı filmler için tıklayın...

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