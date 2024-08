Brad Pitt emeklilik iddialarına son noktayı koydu

"Once Upon a Time… in Hollywood" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, 2022 yılında verdiği bir röportajda emekliliğe ayrılabileceğini duyurmuştu.

Oyuncu, “Kendimi son virajda gibi hissediyorum. Bir sonraki bölüm ne olacak? Neler yapacağım?” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun bu açıklaması, aktörün emekli olacağı yönündeki iddialara neden olmuştu. GQ dergisine konuşan oyuncu "Hala aynı yoldayım. Aynı hissediyorum. Gerçekten sadece etrafımdaki sevdiğim insanlardan zevk almaya ve sadece yaşamaya çalışıyorum" dedi.