Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti (Mehmet Güleryüz kimdir?)

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 86 yaşında Paris'te hayatını kaybetti.



Bir süredir Paris'te tedavi gören Güleryüz, Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu. Sanatçı, özellikle figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileri ile biliniyor.

MEHMET GÜLERYÜZ'ÜN ÖZGEÇMİŞİ



1938’de İstanbul’da doğdu.



1958’de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü 1966’da birincilikle bitirdi. Akademi’ye paralel olarak oyunculuk eğitimini farklı aktör stüdyolarında ve önemli amatör tiyatrolarda yaptı. 1963’te Asaf Çiğiltepe’nin yönettiği Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.



Desen ağırlıklı ilk kişisel sergisini 1963’te açtı. 1970-1975 arasında devlet bursuyla gittiği Paris’te Yüksek Resim ve Litografi ihtisası yaptı. 1971’de Paris’te yaptığıilk heykellerini, Pont des Arts’da iki perfomansta sergiledi. 1971’de GalerieThérèse Roussel’de (Perpignan), 1972’de Galerie Luszpinski’de (Paris) ve 1974’te yine Galerie Thérèse Roussel’de (Perpignan), Galerie Philippe Demay’de, (Paris), Galerie Graffiti’de (Rouen) kişisel sergiler açtı. 1975-1980 arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde ders verdi. 1980’de bu görevinden istifa ederek 1980-1984 arasında New York’a yerleşti.



1980’de Galerie Thérèse Roussel’de (Perpignan), 1982’de Schlesinger Boissante Gallery’de (New York) kişisel sergiler açtı. 1984’te Galerie 2016’da (Brüksel), yıl içinde yaptığı heykel ve gravürleri sergiledi. 1985’te İstanbul’a döndü.



1985’ten 2000’e kadar BİLSAK’ta kendi adını taşıyan atölyede sanat eğitimi verdi.



1989-1992 arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Kurucu Başkanlığı’nı üstlendi. 1990-1995 arasında Votre Beauté Dergisi için Güleryüz’lü Sohbetler başlığı altında röportaj dizisi yaptı.



1991’de Ankara Shearaton Oteli’nin Atrium mekânı için kalıcı olarak sergilenmek üzere 14 resimden oluşan Karşı Rüzgar serisini yaptı. 1992’de Bilkent Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. 1992’de Polat Rönesans Oteli lobisi için 7 parçadan oluşan Çöp Masalları’nı yaptı. 1995’te Bosna için İnsanlık Girişimi hareketiyle işgal altındaki Bosna’yı ziyaret etti. 1998-2001 arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Bir Küçük İş için Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor adlı 3 kişilik oyunda Pepino karakterini oynadı. Aynı oyunla Devlet Tiyatroları’nın Duisburg ve Düsseldorf’daki turnelerine katıldı.



2000’de yeniden Türkiye Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanlığı’na, 2001’de Doğu Avrupa Başkanlığı’na, 2002’de birleşen IAA Avrupa 2. başkanlığına ve IAA Dünya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



2003’te Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi’nde 40. Yıl Desen retrospektifini gerçekleştirdi.



Yıldız Teknik Üniversitesi Birleşik Sanatlar Programı’nda 2003 -2005 arasında;1999 yılından 2007’ye kadar Bilgi Üniversitesi Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı’nda, 2000-2011 arasında Mehmet Güleryüz Atölyesi’nde eğitim verdi.



2004’te, İş-Kültür Yayınları Nehir Söyleşi dizisinde, Ayşegül Sönmezay’ın yayına hazırladığı Güldüğüme Bakma başlıklı biyografisi yayımlandı.



2005’te Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Avrupa Genel Kurulu’nu İstanbul’da organize etti. 2005’te Beijing’de gerçekleşen 16. IAA Dünya Genel Kurulu’na ve 2. Beijing Bienali’ne IAA Dünya Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı.



2007’de Yapı Kredi Kazım Taşkent Galerisi’nde Oradan Oraya başlıklı retrospektif heykel sergisini gerçekleştirdi. 2008’de Ankara Galeri Nev’de Nan Freeman’ın ikinci kitabı eşliğinde Elli Yıl Sanat sergisini yaptı 15 Ocak 2009’da İş Bankası tarafından hazırlanan 50. Yıl Retrospektif sergisini Wendy Shaw’ın metnini yazdığı kitap eşliğinde Kibele Sanat Galerisi’nde gerçekleştirdi.



2011’de Edirne Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan daha sonra diğer Güzel Sanatlar Liselerini de kapsayan “Mehmet Güleryüz Defter Projesi”ni başlattı ve proje 10.. yılına ulaştı.



Yine 2011’de 6. Contemporary İstanbul’da The Empire Project’teki kişisel sergisiyle yer aldı. 2012’de Viyana’da gerçekleşen Viennafair’e The Empire Project’le katıldı.



2014’te, İş Kültür Yayınları’nda Ayşegül Sönmezay’ın yayına hazırladığı Resmigeçit adlı deneme kitabı yayımlandı.



Ocak 2015’te İstanbul Modern Müze’de kariyerinin tamamını kapsayan 7 ay süreli bir retrospektif sergisi açıldı.



2016’da Hollanda Lahey’de bulunan Pulchri Studio galerisinde Anne Woodward’un küratörlüğünü yaptığı “Cages of Freedom” sergisinde desenleriyle yeraldı.



2017 Ocak’ta The Empire Project’te “Rağmen” isimli desen sergisini gerçekleştirdi.



2018'de Mumbai'de, Jehangir ve Jamaat Galeri'de, "Yolda" adlı iki sergi gerçekleştirdi.



Mehmet Güleryüz'ün Paris'te gerçekleştirdiği son yapıtlarından oluşan "İçeriden" sergisi, Paris Galeri Cyril Guernieri'de yer aldı.



2019'da, "Sızlanmalar Bahçesi" sergisi Galeri Cyril Guernieri'de Paris'te açıldı.



2020'de "Bir Uçtan Bir Uca" başlıklı sergisi Saint Benoit Lisesi La Galerie'de İstanbul'da , "Gizli Portreler ve Diğerleri" Gallery 11.17'de açıldı.