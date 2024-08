Çanakkale Kültür Yolu Festivali 31 Ağustos'ta başlayacak

Çanakkale, 31 Ağustos-8 Eylül'deki festivalle 9 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak. Kent, konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. Kentte 50'den fazla noktada düzenlenecek 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçı halkla buluşacak.

Festival, 31 Ağustos Cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'daki "Anmak-Anlatmak Çanakkale 1915" sergisiyle başlayacak.



Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde kurulacak ana sahnedeki konserlerde, Murat Boz, Derya Uluğ, Gazapizm, Can Bonomo, Ebru Yaşar, Emre Fel, Buray, Berkay, Gökhan Türkmen sevenleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun "Yüzyılın Şarkıları", İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Türkülerimiz ve Oyunlarımız" ile sanatçı Orhan Çakmak'ın konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Şehrin dört bir yanı sergi alanı



Festivalde şehrin farklı noktalarında birbirinden özel sergiler de halka buluşacak.



"Çiçeklere Övgü: Hikea ya da Yeryüzü" sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, "Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz" Çanakkale Evi, uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" heykeli Eski Kilise, Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi Manfred Osman Korfman Kütüphanesi, "Aeneas'ın Göçü" sergisi ve kültürel varlıkları korumayı teşvik eden "Kaçış Yok" sergisi Troya Müzesi, "Ben Blegen Troya'yı Kazanmaktan Geliyorum" sergisi Troya Ören Yeri Blegen Evi, "Kaz Dağları'nın Çiçekleri: İpekten Sanata" sergisi Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi, "Coğrafya Geleneğin Kaderi: Çanakkale" sergisi Mahal Sanat Stüdyosu, "Taşa Toprağa Övgü" sergisi Mahal Sanat Galerisi, "Dardanel Cam Negatifler Sergisi" Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Fuaye, "Anmak-Anlatmak Çanakkale 1915" sergisi ise Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da sunulacak.



"Türkiye'nin Güzellikleri Fotoğraf Sergisi" de festival boyunca Çanakkale Kordon'da fotoğrafseverlerin beğenisine sunulacak.



Dr. Ümit Aktaş, Fenomen Ömer Başdoğan ile sunucu Mehmet Akif Ersoy, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Mustafa Tunçalp, Prof. Canan Dizdar Terwiel ve Pepijn Van Den Nieuwendijk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Züleyha Ortak, klinik psikolog ve yazar Beyhan Budak, Prof. Dr. Nurettin Arslan ve Prof. Dr. Rüstem Aslan, yazar Yiğit Aksoy, gazeteci Ercan Arslan, gerçekleşecek etkinliklerde kendi alanlarında önemli bilgileri katılımcılarla paylaşacak.



"3. Troas Sempozyumu" Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu, "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde Çanakkalelilerle buluşacak. Ayrıca festivalde "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" düzenlenecek.



Komedyen "Gökhan Ünver" de stand-up gösterisiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde olacak.



Sanatla dolu 9 gün



Klasik müzikten türkülere, operadan popüler müziğe ve dünya ezgilerine kadar geniş bir yelpazeyle Çanakkaleliler, belirlenen festival alanlarında sahne performanslarıyla buluşacak.



Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak.



Devlet tiyatroları oyunları "Rumuz Goncagül", "Profesyonel" ile "Öylesine Bir Dinleti", "Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası) W.A.Mozart" ve "Napoliten Konseri" operaları festival kapsamında izlenebilecek.



Festival süresince Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Nedime Hanım Konağı, Çanakkale Evi, Handesanat Atölyesi, Troya Müzesi Çocuk Etkinlik Alanı gibi birbirinden farklı noktalarda, "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi", "Çarpana Dokuma", "İpekten Sanata", "Ebru Atölyesi", "Troya’da Mavi Beyaz", "Seramik Atölyesi", "Keçecilik Atölye Çalışması", "Ahşap Baskı", "Geri Dönüşen Camlar Cam Dekorlama" gibi geleneksel sanat atölyeleriyle farkındalık oluşturulacak.



Anı dalışıyla tarihe yolculuk



Ayrıca Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda anı dalışları gerçekleştirilecek. Troya Müzesi ve Troya Ören Yeri "Face In the Hole Board Hadrian", Çanakkale Kordon ise "Fotomaraton" ve "Extreme-Bisiklet Şov" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.



Kolin Otel'de "Troya Film Platform", Troya Müzesi Restorasyon Laboratuvarları'nda "Perdeler Açılıyor" etkinlikleri ve Çanakkale Seramik Müzesi'nde "Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.



Troya Müzesi'nde "Homeros'un İzinde Troya" etkinliği de ziyaretçilerini ağırlayacak. Troya Müzesi ayrıca "Müzede Yoga", "Kekeça Mitolojik Hikayeler: Troya Atı" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Alexandria Troas Ören Yeri'nde "İskender'in Kenti: Alexandria Troas" etkinliğine yer verilecek. Parion kazı alanına da Parion Antik Kenti gezisi düzenlenecek. "Aristo'nun İzinden Assos" etkinliği Assos Ören Yeri, "Çanakkale Kahramanlarının İzinde" etkinliği ise Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde yapılacak.



Şehitlere saygı bisiklet sürüşü etkinliği olan 13. Çanakkale Bisiklet Turu da festival kapsamında gerçekleştirilecek. Festivalde ayrıca Yaşayan Miras Gezisi (Coğrafya Geleneğin Kaderi: Çanakkale Sergisi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi ile Seramik Müzesi ziyaretleri) düzenlenecek.



Çocuklar için festival



Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak birbirinden renkli aktiviteler ve atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" ile çocuklar gönüllülerince eğlenecek.



Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köyünde olacak.



Gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de öne çıkan Çanakkale'de "Festival Lezzet Durağı" olarak 11 farklı nokta belirlendi. Çanakkale Kültür Yolu Festivali Lezzet Durakları'nda yerli ve yabancı ziyaretçiler, asırlara dayanan lezzetleri, hikayesiyle, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanına sahip olacak.