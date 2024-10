Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 29 Ekim coşkusunu Türkiye ve Macaristan'da yaşatacak

CSO Genel Müzik Direktörü ve Şefi Cemi'i Can Deliorman, AA muhabirine konserlere ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Bayramı haftasının, orkestranın en yoğun çalıştığı haftalardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden çok büyük iki tane organizasyon yapıldığını anımsattı.



Şef Deliorman, "Orkestramızın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştireceği Cumhuriyet Bayramı konseri çok özel bir içerik ve repertuvarla hazırlandı. Orkestramız, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında da Macaristan'da iki konser gerçekleştirecek. Bu konserler, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla Türk bestecileri ve Macar bestecilerin çok görkemli eserlerinden oluşan harika bir repertuvarla Macaristan'da Macar dinleyicisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başka özel bir repertuvarla canlı yayınlanacak. Tüm Türkiye ile paylaşılacak çok özel bir programla, Cumhuriyet Bayramı konserlerini bu sezon yine zevkle gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki konseri kendisinin yöneteceğini belirten Deliorman, bu konserin özel dizayn edilmiş bir içeriği olduğunu vurguladı.



Deliorman, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 29 Ekim konserimizde, Türkiye'nin her kesiminden, hatıralarımızdan, Cumhuriyet'in bize kazandırmış olduğu şarkılardan, türkülerden bir seçki yapıldı. Bu seçki, kesintisiz bir potpuri halinde bize Cumhuriyeti hatırlatacak, Cumhuriyet tarihi boyunca ve kulaklarımızda yer etmiş melodileri hatırlatacak bir seçki olacak. Cumhuriyet Bayramı Konserleri, hepimiz için maneviyatı çok yüksek konserler oluyor. Burada kendi salonumuzda gerçekleştirilmiş konserlerde birçok marşı artık dinleyicimizle bir ağızdan orkestra çalıyor, koro söylüyor oluyor. Bu kadar önemli bayramlarımız, bizi bir bütün hale getiren, bizi birleştiren, bizi tek bir anlayışta buluşturan, birbirimizi anlamamızı sağlayan, geçmişimizi hatırlamamızı sağlayan çok özel günler, bize çok büyük güç katan günler bu günler. Kuşkusuz bugünleri müzik aracılığıyla dinleyicimizle paylaşmak bu coşkuyu katbekat arttırıyor. Orkestranın Cumhuriyet Bayramı Konserleri'ni, her zaman yeni fikirler, coşkular yeni heyecanlarla sanki ilk defa bu coşkuyu yaşıyormuşçasına büyük motivasyonla her zaman gerçekleştiriyoruz."