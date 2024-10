Friends dizisinin yıldızı Teri Garr hayatını kaybetti

TERI GARR KİMDİR?

Bir Broadway sanatçısının Rockette'in kızı olan Garr, küçük yaşlarda dans eğitimi aldı ve Los Angeles'ta liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra seçmelere katılmaya başladı.

İlk çalışmaları arasında dans etmek ve Elvis Presley'nin "Viva Las Vegas" gibi filmlerde figüran olarak yer almak yer alıyor. 1970'li yıllarda oyuncu "The Sonny and Cher Comedy Hour", "The New Dick Van Dyke Show", "The Odd Couple" ve "The Bob Newhart Show"un da bulunduğu birçok skeç komedi dizisinin birkaç bölümünde yer aldı.

Asıl büyük çıkışını ise 1974 yılında Mel Brooks'un yönettiği komedi filmi "Young Frankenstein"da "Inga "karakterini canlandırarak yaptı.