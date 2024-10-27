Hollywood yıldızları James Franco ile Seth Rogen'ın 20 yıllık dostluğu neden bitti?
Birçok yapımda başrolleri paylaşan ünlü oyuncular James Franco ile Seth Rogen'ın uzun yıllardır konuşmadığı ortaya çıktı.
Amerikalı oyuncu James Franco, yakın arkadaşı Seth Rogen ile arkadaşlığının bittiğini açıkladı. Rogen ile The Interview, Pineapple Express, This Is The End ve The Disaster Artist gibi yapımlarda birlikte çalışan Franco "Seth ile uzun süredir konuşmadım. Seth'i seviyorum, birlikte 20 harika yıl geçirdik ama sanırım bitti" dedi.
"Ve denemediğim için değil. Ona benim için ne kadar önemli olduğunu söyledim" diyen Franco ile Rogen'ın arkadaşlığının, Franco'nun adının karıştığı skandallar yüzünden bittiği düşünülüyor.
Franco'nun kariyeri, 2019 yılında iki oyunculuk öğrencisinin cinsel taciz davası açmasının ardından düşüşe geçmişti.
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