Mel Gibson'dan "Cehennem Silahı 5" açıklaması

Planlarının henüz netleşmediğinden bahseden Mel Gibson, ComicBook'a "Bilmiyorum ve komik olan da bu. Demek istediğim, herhangi bir filmi ayağa kaldırmanın önünde çeşitli engeller var ve bu sadece bütçeyle ilgili değil, aynı zamanda bir şeyin neden ilerlediği ve neden ilerlemediği hakkında 1.000.001 neden var" dedi.

Öte yandan bu yılın başlarında "Cehennem Silahı 5" filmini yönetmeyi planladığını açıklayan Mel Gibson, şu açıklamayı yapmıştı:



"Cehennem Silahı serisinin beşinci filmini yöneteceğim. Diğer dördünü yapan Richard Donner ne yazık ki vefat etti ve kendisi iyi bir arkadaştı ve bu filmde bayrağı taşımakla beni bir nevi görevlendirdi. Yani bunu yapmak benim için bir onur olacak. Senaryoyu yazarken oldukça iyi bir yol kat etmişti ve biz de orada olanı kullandık, üzerinde çalıştık ve bundan oldukça memnunum. Bu iyi, bunu yaparken çok eğlendim."