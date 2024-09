Mel Gibson'dan "Cehennem Silahı 5" açıklaması

"Mad Max", "Cehennem Silahı", "Cesur Yürek" gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı oyuncu Mel Gibson, "Cehennem Silahı" serisinin uzun süredir geliştirilen beşinci filmi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Gibson, hem "Cehennem Silahı 5"in hem de "The Passion of the Christ"ın devam filmini yöneteceğini doğruladı.

Planlarının henüz netleşmediğinden bahseden Mel Gibson, ComicBook'a "Bilmiyorum ve komik olan da bu. Demek istediğim, herhangi bir filmi ayağa kaldırmanın önünde çeşitli engeller var ve bu sadece bütçeyle ilgili değil, aynı zamanda bir şeyin neden ilerlediği ve neden ilerlemediği hakkında 1.000.001 neden var" dedi.