Selçuklu sultanlarının DNA analiziyle heykelleri yapıldı: 163 bin kişi ziyaret etti

Hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarıyla yürütülen 6 yıllık bilimsel çalışmayla yüz ve beden görünümü ortaya çıkarılan 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin heykeli, Konya Büyükşehir Belediyesinin Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda 1,5 yıldır sergileniyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören sergiye gelenleri, dönemin sultanları, devletin mimari zenginliğini yansıtan taç kapılar önünde karşılıyor.



Hükümdarlar, duruşları, bakışları, saçları, sakalları ve yüz ifadeleriyle dikkati çekiyor. Sergide, sultanlardan 1. Kılıçarslan, Şahinşah Melikşah, 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükneddin Süleyman Şah, 3. Kılıçarslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1. Alaeddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçarslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2. Gıyaseddin Mesud'un heykeli yer alıyor.



"DÜNYANIN ÇOK FARKLI YERLERİNDEN ZİYARETÇİLER AĞIRLADIK"

Dar-ül Mülk Sergi Sarayı rehberi Hülya Acar, Türkçe ve İngilizce rehberlik hizmetiyle yerli ve yabancı turistlere, yürütülen bilimsel çalışmaların ve heykellerin oluşturulma sürecinin anlatıldığını söyledi.



Acar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihine ışık tutan çalışmanın, Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi'ndeki Naaşların Tanzimi" projesiyle ortaya çıkarıldığını hatırlattı.



Ziyaretçilerin benzersiz deneyim yaşama imkanı bulduğuna dikkati çeken Acar, "Burayı 1,5 yılda 163 bin kişi ziyaret etti. Bunun 1500'ünden fazlası yurt dışından gelen misafirler. Dünyanın çok farklı yerlerinden ziyaretçiler ağırladık. Alaeddin Tepesi'ndeki sultanlar türbesinde, sultanlarımızın naaşları yer alıyor. Orayı gezdikten sonra buraya gelenler, sultanlarımızı, yüzde 90 benzerlikle karşısında buluyor. Önce türbeyi ziyaret edenlerin ardından burada sultanları görmesi, çok etkileyici ve heyecan verici oluyor." ifadesini kullandı.