Star Wars hayranlarına müjde! Yeni bir üçleme çekilecek

Üçleme, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver ve Oscar Isaac'ın başrollerini paylaştığı "Star Wars: The Rise of Skywalker" ın ardından çekilen yeni bir film serisi olacak.

Lucasfilm'in yapım aşamasında birkaç başka "Yıldız Savaşları" projesi daha bulunuyor ancak hangilerinin beyazperdeye taşınacağını bilinmiyor.



Simon Kinberg, 20th Century Fox için yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "X-Men" filmleri ile tanınıyor. Bunlar arasında 2006 yapımı "The Last Stand", 2011 yapımı "First Class", 2014 yapımı "Days of Future Past", 2016 yapımı "Deadpool" ve 2017 yapımı "Logan" ve 2019 yapımı "Dark Phoenix" yer alıyor.

Kinberg ayrıca, Lucasfilm ile Disney Channel animasyon dizisi "Star Wars: Rebels" üzerinde çalışmış ve 2015 yapımı "Star Wars: The Force Awakens" için yönetmen J.J. Abrams'a danışmanlık yapmıştır.