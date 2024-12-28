Tartışmalı Romeo ve Juliet filminin yıldızı Olivia Hussey Eisley hayatını kaybetti

Hussey'nin filmleri arasında Peter Ustinov'la birlikte oynadığı "Death on the Nile", Norma Bates'i canlandırdığı "Psycho IV: The Beginning" ve Stephen King'in It adlı eserinin 1990 mini dizi uyarlaması da yer alıyor. Hussey, 1977 tarihli televizyon filmi "Jesus of Nazareth"te Zeffirelli ile tekrar çalıştı.

Franco Zeffirelli'nin tartışmalı Romeo ve Juliet filmiyle ünlünen aktris Olivia Hussey Eisley hayatını kaybetti. Instagram sayfasındaki bir gönderiye göre 73 yaşındaki oyuncu, evinde yaşamını yitirdi.

İZNİNİ ALMADIĞI İÇİN DAVA ETTİ

2022'de Hussey ve rol arkadaşı Leonard Whiting, Zeffirelli'nin Romeo ve Juliet'te onları bilgileri olmadan çıplak çektiğini iddia ederek Paramount Pictures'a dava açtı

Hussey film çekildiğinde 15 yaşındaydı. Filmin vizyona girmesinden bu yana 500 milyon dolardan fazla hasılat elde ettiğini tahmin eden ikili, 100 milyon dolar tazminat talep etti

Ancak oyuncu 2018'de filmdeki çıplaklıktan bahsettiğinde "o kadar da büyük bir mesele olmadığını" söylemişti. En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere dört Akademi Ödülü'ne aday gösterilen tartışmalı film, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve Kostüm Tasarımı Oscar'larını kazandı. Hem Whiting hem de Hussey performansları sayesinde Altın Küre kazandı.

Geçmişte cinsel taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalan Zeffirelli, 2019'da yaşamını yitirdiği için Hussey ve Whiting'in suçlamalarına yanıt veremedi.