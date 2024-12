Tartışmalı Romeo ve Juliet filminin yıldızı Olivia Hussey Eisley hayatını kaybetti

Franco Zeffirelli'nin tartışmalı Romeo ve Juliet filmiyle ünlünen aktris Olivia Hussey Eisley hayatını kaybetti. Instagram sayfasındaki bir gönderiye göre 73 yaşındaki oyuncu, evinde yaşamını yitirdi.

Hussey'nin filmleri arasında Peter Ustinov'la birlikte oynadığı "Death on the Nile", Norma Bates'i canlandırdığı "Psycho IV: The Beginning" ve Stephen King'in It adlı eserinin 1990 mini dizi uyarlaması da yer alıyor. Hussey, 1977 tarihli televizyon filmi "Jesus of Nazareth"te Zeffirelli ile tekrar çalıştı.