Timothee Chalamet, Oscar yarışına dahil olabilir

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. Oyuncu, 1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde başrolü üstleniyor.



Variety'nin haberine göre, Chalamet başarılı performansıyla Oscar yarışında yer alabilir. Amerikalı oyuncu, ilk Oscar ödülü için En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilebilir.



Dylan'ı canlandıran oyuncunun performansı şimdiden beğeni uyandırdı ve eleştirmenlerden tam not aldı.

