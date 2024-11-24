Timothee Chalamet, Oscar yarışına dahil olabilir
Son dönemde Hollywood'un gözde oyuncuları arasında yer alan Timothee Chalamet, Bob Dylan biyografisi ile Oscar Ödülü'ne aday gösterilebilir.
Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. Oyuncu, 1965 yılında ilk kez elektro gitarla performans sergilemeye başlayarak müzik dünyasını sarsan genç Bob Dylan'ı konu alan "A Complete Unknown" filminde başrolü üstleniyor.
Variety'nin haberine göre, Chalamet başarılı performansıyla Oscar yarışında yer alabilir. Amerikalı oyuncu, ilk Oscar ödülü için En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilebilir.
Dylan'ı canlandıran oyuncunun performansı şimdiden beğeni uyandırdı ve eleştirmenlerden tam not aldı.
FİLM HAKKINDA
James Mangold'un yönettiği ve Jay Cocks ile birlikte yazdığı "A Complete Unknown", Elijah Wald'ın 2015 tarihli "Dylan Goes Electric!" adlı kitabından uyarlandı. Film, Dylan'ın hayatının 1961'den 1965'e kadar olan dört yıllık önemli bir dönemini anlatıyor.
28 yaşındaki oyuncu Call My By Your Name (2017) filmiyle kariyerinde büyük bir ivme kazandı. Christopher Nolan imzalı Interstellar, Greta Gerwig'in ödüllü filmi Ladybird, yıldız kadrolu Don't Look Up, Wonka, Bones and All, The King oyuncunun en bilinen filmleri arasında yer alıyor
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