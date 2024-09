Ünlü oyuncunun alacağı ücret dudak uçuklattı!: "Bir yıldıza öndenen en yüksek ücret"

Ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne, 1973 yapımı gerilim türündeki 100 milyon sterlin bütçeli “The Day Of The Jackal” adlı dizi uyarlamasında bölüm başı 1 milyon sterlin kazanacağı iddia edildi.



The Daily Mirror Gazetesi bu miktarın “bir yıldıza ödenen en yüksek ücret” olduğunu bildirdi.



7 Kasım’da izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 10 bölümlük dizi, Fransız cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ü öldürmek için tutulan eğitimli bir katilin hikayesini konu alıyor.



Redmayne dizide, 1973 yapımı klasik filmde Edward Fox’un hayat verdiği Jackal olarak bilinen yalnız suikastçıyı canlandırıyor.