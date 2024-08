Ünlü rock grubu Aerosmith veda turnesini iptal etti

ABD'li efsanevi rock müzik grubu Aerosmith, hayranlarına kötü bir haber verdi. Yaklaşık 50 yıldır beraber müzik yapan ve "Dream On", "Walk This Way" ve "I Don't Want To Miss A Thing" gibi parçalara imza atan grup, son dünya turnelerini iptal etti.



1970'li yıllarda kurulan ve 4 Grammy ödülü kazanan Aerosmith, 76 yaşındaki solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlığın tamamen iyileşemeyecek olması sesebiyle turneyi iptal etti.

"TURNE SAHNESİNDEN ÇEKİLME KARARI ALDIK"

Aerosmith grubu, turnenin iptalini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses yaralanmasının tamamen iyileşmesinin mümkün değil. Bir kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekeli olmak için yürek burkan ve zor ama gerekli bir karar aldık. Grup olarak turne sahnesinden çekilme kararı aldık. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız."