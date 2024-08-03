Ünlü rock grubu Aerosmith veda turnesini iptal etti

ABD'li efsanevi rock müzik grubu Aerosmith, hayranlarına kötü bir haber verdi. Yaklaşık 50 yıldır beraber müzik yapan ve "Dream On", "Walk This Way" ve "I Don't Want To Miss A Thing" gibi parçalara imza atan grup, son dünya turnelerini iptal etti.
1970'li yıllarda kurulan ve 4 Grammy ödülü kazanan Aerosmith, 76 yaşındaki solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlığın tamamen iyileşemeyecek olması sesebiyle turneyi iptal etti.
"TURNE SAHNESİNDEN ÇEKİLME KARARI ALDIK"
Aerosmith grubu, turnenin iptalini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses yaralanmasının tamamen iyileşmesinin mümkün değil. Bir kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekeli olmak için yürek burkan ve zor ama gerekli bir karar aldık. Grup olarak turne sahnesinden çekilme kararı aldık. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız."
Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton ve Brad Whitford dörtlüsünden oluşan Aerosmith grubu, ayrıca hayran kitlesine sürekli destekleri için teşekkür etti.
Açıklamada "Sizler sayesinde, Mavi Ordumuz, bu kıvılcım alev aldı ve elli yılı aşkın bir süredir yanmaya devam ediyor. Bazılarınız en başından beri bizimle birliktesiniz ve hepiniz rock 'n' roll tarihine geçmemizin sebebisiniz. Müziğimizin sizin müziğinizin bir parçası olması bizim için hayatımızın onuruydu. Her kulüpte, her büyük turnede, büyük ve özel anlarda bize bir yer verdiniz" denildi.
Planlanan veda turnesi 20 Eylül 2024'te ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde başlayıp 26 Şubat 2025'te Buffalo, New York'ta sona ermesi planlanıyordu.
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