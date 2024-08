Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen'dan açıklama

Amerikalı ünlü oyuncu Michael Madson eşiyle yaşadığı "anlaşmazlık" sonucu aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı. Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, "kocasının onu ittiğini" iddia eden bir kadından bir çağrı aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, aktörün eşi DeAnna Madsen olduğu ortaya çıktı.

Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time … in Hollywood ve Kill Bill gibi birden fazla Quentin Tarantino filminde rol alan Madsen, tutuklandı. 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.