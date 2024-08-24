Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen'dan açıklama

Amerikalı ünlü oyuncu Michael Madson eşiyle yaşadığı "anlaşmazlık" sonucu aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı. Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, "kocasının onu ittiğini" iddia eden bir kadından bir çağrı aldıklarını doğruladı. Daha sonra kadının, aktörün eşi DeAnna Madsen olduğu ortaya çıktı.
Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time … in Hollywood ve Kill Bill gibi birden fazla Quentin Tarantino filminde rol alan Madsen, tutuklandı. 66 yaşındaki oyuncu, 20 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
OYUNCU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Eşini evden dışarı ittiği ve üzerine kapıyı kilitlediği iddia edilen oyuncu hakkında avukatı açıklama yaptı.
Hollywood Reporter'a konuşan oyuncunun avukatı Perry Wander, DeAnna'nın Madsen'in Malibu'daki evine "zorla girdiğini" ve bunu oyuncunun tutuklanmasına yol açan "aile içi huzursuzluğun" başlamasına neden olduğunu iddia etti.
Madsen'in avukatı, "Michael bu dönemde eşine karşı muazzam bir şefkat gösterdi. Kesinlikle aile içi şiddetten suçlu değil" dedi.
Madsen'in temsilcisi Variety'ye "Michael ile karısı arasında bir anlaşmazlık vardı ve bunun ikisi için de olumlu bir şekilde çözülmesini umuyoruz" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Kültür&Sanat