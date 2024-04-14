Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Başak Dizer, eşiyle keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ile Başak Dizer, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan çiftten Başak Dizer, bu kez eşini fotoğrafladı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 1

"ŞANSLI"

Kıvanç Tatlıtuğ'un "Lucky" (Şanslı) yazılı gömleği dikkat çekerken; Başak Dizer de paylaşımına "Şanslı" notunu düştü.

Başak Dizer'in paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok güzelsiniz", "Şanslı olan sensin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı - 2

"GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR"

"Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda Başak Dizer'e olan aşkını "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte. Devamını getirebilmek asıl mesele"” diye anlatmıştı.

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