Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın!

Kariyerinin ilk yıllarında bol kıyafetler giyen ve vücut hatlarını gizleyen genç şarkıcı Billie Eilish, son yıllardaki stil değişikliği nedeniyle eleştiri topladı. Şarkıcı, daha feminen kıyafetler giydiği için eleştirilmesine sessiz kalmadı.

Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın!

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı , şu sıralar giyim tarzıyla gündemde. Sahnede ve kırmızı halıda bol kıyafetler giyen 21 yaşındaki Eilish, son dönemde yeni bir stil tercih etmeye başladı. Daha feminen görünen bir tarz benimseyen şarkıcı, bazı kesimler tarafından "kadınsı" giyinmekle suçlandı.

Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın! - 1

Kendisine yöneltilen eleştirilere sessiz kalmayan şarkıcı, "Kariyerimin ilk beş yılını,  'erkek gibi göründüğüm ve giyindiğim' için eleştirilmekle ve 'bir kadın gibi davransaydım daha seksi olacağımı' duymakla geçirdim" dedi. 

Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın! - 2

Eilish, daha sonra "Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. 'Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Eilish, ayrıca "İki türlü de giyinebilirim. Bırakın da kadınlar istedikleri gibi var olsun" dedi. 

Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın! - 3

Eilish, "İşte size eğlenceli bir gerçek: Kadınların çok yönlü olduğunu biliyor muydunuz? Şoke edici değil mi? İster inanın ister inanmayın, kadınlar birden fazla şeyle ilgilenebilir. Ayrıca, feminen olmak bir zayıflık göstergesi değil. Çılgınca, değil mi? Farklı zamanlarda, kendinizi farklı şekilde ifade etmek istemeniz ne kadar da duyulmamış bir şey" dedi.

MAGAZİN HABERLERİ

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