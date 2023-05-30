Billie Eilish stil değişimiyle eleştirilerin odağında: Kadınları rahat bırakın!

Eilish, daha sonra "Ve şimdi kendimi kadınsı veya üzerime tam oturan bir şeyler giyecek kadar rahat hissettiğim için değiştiğimi söylüyorsunuz. 'Ona ne oldu? Bu eski Billie değil, o da diğer herkes gibi' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Eilish, ayrıca "İki türlü de giyinebilirim. Bırakın da kadınlar istedikleri gibi var olsun" dedi.

