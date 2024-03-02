Billie Eilish'ten ilginç itiraf: Rüyamda Christian Bale'i görünce sevgilimden ayrıldım

Billie Eilish, Christian Bale ile ilgili gördüğü bir rüya nedeniyle eski erkek arkadaşından ayrıldığını açıkladı. Oscar öncesi bir röportajda Eilish, rüyasında Kara Şövalye aktörünü görmenin, o sırada ilişkisinin yürümediğini fark etmesine yol açtığını itiraf etti.



Eilish, "Birkaç yıl önce Christian Bale ile ilgili bir rüya gördüm ve bu rüya gün ışığında küçük bir kafedeydi ve bu bana erkek arkadaşımdan ayrılmak zorunda olduğumu fark etmemi sağladı." dedi.



Bu rüyadan kısa bir süre sonra Eilish, o dönemki erkek arkadaşından ayrıldı. Bu açıklama, şarkıcının Batman'in en sevdiği süper kahraman olduğunu itiraf etmesinin hemen ardından geldi.

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