Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı Billie Eilish ile geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte olduğu sevgilisi Jesse Rutherford ayrılık kararı aldı.

Magazin sitesi Page 6'in haberine göre, The Neighbourhood grubunun üyesi ile yollarını ayıran 21 yaşındaki Eilish konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Çift Gucci imzalı yorgan ile kırmızı halıda yürüyerek gündem olmuştu.

Eilish (21) ile Rutherford (31) arasındaki yaş farkı ise bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.