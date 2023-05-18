Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı

Grammy rekortmeni genç şarkıcı Billie Eilish ile müzisyen sevgilisi Jesse Rutherford yollarını ayırdı.

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish ve Jesse Rutherford ayrıldı

Genç yaşta elde ettiği başarılar ve ödüllerle sık sık gündeme gelen ünlü ABD'li şarkıcı  ile geçtiğimiz ekim ayından beri birlikte olduğu sevgilisi Jesse Rutherford ayrılık kararı aldı.

Magazin sitesi Page 6'in haberine göre, The Neighbourhood grubunun üyesi ile yollarını ayıran 21 yaşındaki Eilish  konu ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Çift Gucci imzalı yorgan ile kırmızı halıda yürüyerek gündem olmuştu.

Eilish (21) ile Rutherford (31) arasındaki yaş farkı ise bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

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