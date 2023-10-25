Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Deniz ile Yıldırım, yaz sürecinde Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitmişti. Pınar Deniz, İngiltere Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaşmıştı.

Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt vermişti.