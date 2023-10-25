Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'ın mutlu beraberliği sürüyor. Bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen çiftten Yıldırım, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor. Bir süredir evlenecekleri konuşulan çiftten beklenen açıklama geldi.

"HABERLER DOĞRU, EVLENİYORUZ"

Kaan Yıldırım, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada;  "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" dedi.

Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz - 1

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Deniz ile Yıldırım, yaz sürecinde Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitmişti. Pınar Deniz, İngiltere Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini, sevgilisini de etiketleyip, "İşte öyle bir şey... 06.08.23" notuyla paylaşmıştı. 

Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt vermişti.

Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz - 2

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yapmıştı.

Kaan Yıldırım açıkladı: Pınar Deniz ile evleniyoruz - 3

YÜZÜK DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu paylaşımın ardından Kaan Yıldırım da sevgilisi Pınar Deniz ile tatil pozlarını paylaşmış ve “Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir” notunu düşmüştü.

Kaan Yıldırım'ın paylaştığı karelerden birinde Pınar Deniz'in parmağında yüzük olması ise dikkat çekmişti.

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