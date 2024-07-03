Lindsay Lohan'dan 38. yaş kutlaması: Her an için minnettarım

Şimdilerde "Çılgın Cuma 2" filmiyle gündemde olan Lindsay Lohan, 2 Temmuz'da 38 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü için bir paylaşım yaptı.

Lindsay Lohan'dan 38. yaş kutlaması: Her an için minnettarım

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan, 2004 tarihli "Mean Girls" filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lindsay Lohan, şimdilerde "Çılgın Cuma 2" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"MUTLU HİSSEDİYORUM"

2 Temmuz'da 38 yaşına basan ünlü isim, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Yeşillikler önünde poz veren  Lindsay Lohan, paylaşımına şu notu düştü:

"Güneşin etrafında bir başka yolculuk... Her an için minnettarım ve her günün her saniyesine ve hayatın sunduğu tüm güzel şeylere değer veriyorum. Mutlu hissediyorum. Tüm güzel doğum günü dilekleri için teşekkür ederim."

Lindsay Lohan'dan 38. yaş kutlaması: Her an için minnettarım - 1

Öte yandan Bader Shammas ile evliliğini 2022 yılında duyuran Lohan, 2023 yılında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Dubai'de dünyaya getirdiği oğluna "Luai" adını vermişti.

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