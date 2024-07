Lindsay Lohan'dan 38. yaş kutlaması: Her an için minnettarım

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan, 2004 tarihli "Mean Girls" filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lindsay Lohan, şimdilerde "Çılgın Cuma 2" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"MUTLU HİSSEDİYORUM"

2 Temmuz'da 38 yaşına basan ünlü isim, doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Yeşillikler önünde poz veren Lindsay Lohan, paylaşımına şu notu düştü:

"Güneşin etrafında bir başka yolculuk... Her an için minnettarım ve her günün her saniyesine ve hayatın sunduğu tüm güzel şeylere değer veriyorum. Mutlu hissediyorum. Tüm güzel doğum günü dilekleri için teşekkür ederim."