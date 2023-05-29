Pınar Deniz: Çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum

Kaan Yıldırım birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Pınar Deniz, "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı programda bilinmeyenlerini paylaştı. Başarılı performansının yanı sıra doğal güzelliğiyle de adından söz ettiren Deniz, lise yıllarında kendini güzel bulmadığını söyledi.
"ÇOK ÇİRKİN OLDUĞUMU DÜŞÜNÜP AYNAYA BAKAMIYORDUM"
Oyuncu, ''Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum" dedi.
"AÇKEN BEN, BEN DEĞİLİM"
Yemek yemeği çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim" dedi.