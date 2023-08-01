Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan İngiltere pozları

Bir süredir kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilin tadını çıkaran Pınar Deniz, soluğu İngiltere'de aldı. Ünlü isim, Yıldırım ile Oxford'da verdiği pozları paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan İngiltere pozları

Başrolünde yer aldığı "Yargı" dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaz tatiline çıkan , ilk olarak sevgilisi Kaan Yıldırım ile Yunanistan'a gitmişti.

Tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, son olarak İngiltere'ye gitti. Kaan Yıldırım ile Oxford'da giden güzel oyuncu, yeni tatil karelerini paylaştı.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan İngiltere pozları - 1

"YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR"

İngiltere'de yağmura yakalandıklarını belirten Deniz, peş peşe yayınladığı karelere "Yağmura hazırlıksız yakalananlar" notunu düştü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan İngiltere pozları - 2

Deniz ile Yıldırım'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Keyfiniz bol olsun", "Gelirken bize biraz yağmur getirin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.

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