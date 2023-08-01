Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan İngiltere pozları

Başrolünde yer aldığı "Yargı" dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaz tatiline çıkan Pınar Deniz, ilk olarak sevgilisi Kaan Yıldırım ile Yunanistan'a gitmişti.
Tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Pınar Deniz, son olarak İngiltere'ye gitti. Kaan Yıldırım ile Oxford'da giden güzel oyuncu, yeni tatil karelerini paylaştı.
"YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR"
İngiltere'de yağmura yakalandıklarını belirten Deniz, peş peşe yayınladığı karelere "Yağmura hazırlıksız yakalananlar" notunu düştü.
Deniz ile Yıldırım'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Keyfiniz bol olsun", "Gelirken bize biraz yağmur getirin", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.
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