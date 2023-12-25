Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor. İlişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.
"BERABER BÜYÜMEK NE GÜZEL"
Yıldırım ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına "Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.
"EVLENİYORUZ"
Öte yandan bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen çiftten Kaan Yıldırım, birkaç ay önce konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" açıklamasını yapmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Pınar Deniz