Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan "Yargı" dizisinin yıldızı Pınar Deniz, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ile Kaan Yıldırım'ın birlikteliği dolu dizgin sürüyor. İlişkisiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"BERABER BÜYÜMEK NE GÜZEL"

Yıldırım ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, paylaşımına "Beraber büyümek ne güzel... İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: İyi ki doğdun sevgilim - 1

"EVLENİYORUZ"

Öte yandan bir süredir evlilik iddialarıyla gündeme gelen çiftten Kaan Yıldırım, birkaç ay önce konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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