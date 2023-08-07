Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitti.
"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"
Tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü.
Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.
Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçileri "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yaptı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.
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