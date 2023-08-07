Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, Cambridge'de mutluluktan ağlarken çekilen bir karesini paylaştı. Deniz'in bu paylaşımı "Evlilik teklifi aldı" iddialarını gündeme getirdi.

Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan ve şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkaran  ile Kaan Yıldırım, Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitti.

"İŞTE ÖYLE BİR ŞEY"

Tatil pozlarını hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Pınar Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü.

Deniz'e kayıtsız kalmayan Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları - 1

Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçileri "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" gibi yorumlar yaptı.

Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları - 2

"ÇOK MUTLUYUZ"

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

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