Sakla Beni'nin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'in oğlu 18 oldu

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Ahmet-Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelen Sera Tokdemir, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde; oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı.

"Kanıt" dizisiyle şöhreti yakalayan Tokdemir, daha sonra "Hayat Devam Ediyor", "Ben de Özledim", "Kertenkele", "Diriliş Ertuğrul", "Tozkoparan İskender" gibi yapımlarda rol aldı. Sera Tokdemir, şimdilerde Star TV'de yayınlanan "Sakla Beni" dizisinde boy gösteriyor.