Sakla Beni'nin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'in oğlu 18 oldu

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dizinin Fahrünnisa'sı Sera Tokdemir'in oğlu Boran Gencer 18 oldu. Ünlü oyuncu oğlunun doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim, paylaşımına "Biz! Birlikte büyüdük biz. Ben tam büyümemiş olabilirim. Seni çok seviyorum biricik oğlum" notunu düştü.
Sera Tokdemir, 2003 yılında Beşiktaş'ta kalecilik yapan Göksel Gencer ile nikah masasına oturmuş ve çiftin bir oğlu olmuştu. İkili 2009'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Göksel Gencer, 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
SERA TOKDEMİR KİMDİR?
Ahmet-Serap Tokdemir'in kızları olarak 1981 yılında Mersin'de dünyaya gelen Sera Tokdemir, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Zirve Sanat Merkezi'nde tiyatro, şan ve diksiyon eğitimi alarak tiyatroya başladı. 2009 yılında Plato Film Okulu'nda Ayla Algan yönetiminde; oyuncu yönetimi, beden dili, dublaj, sinema-dizi-reklam oyunculuğu eğitimi aldı.
"Kanıt" dizisiyle şöhreti yakalayan Tokdemir, daha sonra "Hayat Devam Ediyor", "Ben de Özledim", "Kertenkele", "Diriliş Ertuğrul", "Tozkoparan İskender" gibi yapımlarda rol aldı. Sera Tokdemir, şimdilerde Star TV'de yayınlanan "Sakla Beni" dizisinde boy gösteriyor.
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