Sakla Beni'nin yıldızları Şenay Gürler ve Ceyda Düvenci bir arada

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Şenay Gürler oldu. Ceyda Düvenci “Sakla Beni” dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Şenay Gürler’i konuk etti. Şenay Gürler diziyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Dizide ne olacağı belli değil biliyorsun. Sen de çok enterasan bir karakteri oynuyorsun. Bence her şeyden önce çok güzel ve değerli bir kadro var. Hem bizim yaş grubumuzda, hem de gençlerden söz ediyorum. Şahane iki yönetmenimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor.”
Sakin bir insan olduğunu ifade eden Gürler “Sessizimdir ama o an patlamam, sabırlıyımdır. Kendi içimde her şeyin bir tartışmasını yaparım haklılık payı var mıdır diye. Sonra bütün şartları göz önünde bulundururum, haklı olup olmadığıma bakarım, haksızsam özür dilemeyi bilirim haklıysamda haklılığımı sonuna kadar savunurum.” dedi.
“İYİ Kİ HAYATIMDA”
Semih Saygıner ile birlikteliği olan Şenay Gürler, “Bizim Semih’le 10 yıl kadar bir birlikteliğimiz var. Benim evimde kalabalık bir grup vardı, biz Semih’le bir yıl öncesinden tanışıyorduk, tekrar karşılaştık. Ne yapıyorsun, oyunuma gel filan gibi bir konuşma oldu. Aramızda hiçbir şey yoktu. Bende ufak bir heyecan vardı, belki olabilir mi acaba diye. Biraz arkadaşlarımın gaza getirmesiyle çağırdım. Lazanya yaptı Meksikalı bir arkadaşım. Ufakta bir flört başladı aramızda, şimdi 10 yılı dolduruyoruz. İyi ki hayatımda iyi ki karşılaşmışız. Benim çocukken hayalim dünyayı gezmekti ve karşıma Semih çıktı. O dünyanın birçok ülkesine, şehrine gitmiş biri ve yerel halkla iletişime geçmiş biri. Ben de gittiğimiz yerlerin yerlileriyle konuşmayı çok seviyorum.” dedi.
Dört farklı tiyatro oyununda rol alan Şenay Gürler, “Richard’ta kalabalık bir kadroyuz, orada ben 3 farklı rol oynuyorum. Orada kastlı oynuyorum özellikle diziden sonra yetişemez oldum. Bir önceki yıldan devam eden Medya’ya Göre Ahlak var, o iki kişilik bir oyun, bir tragedya. Bir de Türkan Saylan’ı oynuyorum. O kadar heyecanlanıyorum ki. Çok acayip bir sinerji oluyor sahnede. Onunla çalışan doktorlarla, öğrencilerle tanışıyorum. Onların anlattığı hikayeler o kadar etkileyici ki. Oğlu ile tanıştım Sinop’ta çok etkilendim açıkçası çünkü çok önemli bir kadın, bir bilim insanı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurmuş. Biraz çocukluğunu, gençliğini, doktorluğunu sonra doğuya gidişini ardından Çağdaş Yaşamı kurmasını ve hastalıkla veda dönemini canlandırıyorum. Çok etkileyici. Bir de Yalnız Kadın var.” dedi.
SAKLA BENİ'DE NELER YAŞANDI?
Star TV'nin perşembe dizisi Sakla Beni'nin 15. bölümüne; Cemil'in Ziya'nın evinde saklanması ve İncila ile ilgili gerçeğin ortaya çıkması damga vurdu. İşte Sakla Beni'de yaşananlar...
Başrollerini Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in paylaştığı Sakla Beni her perşembe Star TV'de.
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