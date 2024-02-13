Sakla Beni'nin yıldızları Şenay Gürler ve Ceyda Düvenci bir arada

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Şenay Gürler oldu. Ceyda Düvenci “Sakla Beni” dizisinde beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Şenay Gürler’i konuk etti. Şenay Gürler diziyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Dizide ne olacağı belli değil biliyorsun. Sen de çok enterasan bir karakteri oynuyorsun. Bence her şeyden önce çok güzel ve değerli bir kadro var. Hem bizim yaş grubumuzda, hem de gençlerden söz ediyorum. Şahane iki yönetmenimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor.”

Sakin bir insan olduğunu ifade eden Gürler “Sessizimdir ama o an patlamam, sabırlıyımdır. Kendi içimde her şeyin bir tartışmasını yaparım haklılık payı var mıdır diye. Sonra bütün şartları göz önünde bulundururum, haklı olup olmadığıma bakarım, haksızsam özür dilemeyi bilirim haklıysamda haklılığımı sonuna kadar savunurum.” dedi.

