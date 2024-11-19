Star'ın yeni dizileri Şehrazat ve Sahipsizler Hollywood'da parladı

OGM Pictures’ın ana sponsorluğunda düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinema ve televizyon sektörünün uluslararası başarısını kutlamak ve bu eşsiz hikaye anlatımını küresel kitlelerle buluşturmak amacıyla, 16-17 Kasım tarihlerinde Hollywood’un kalbinde, Cary Grant Theater’da büyük bir başarıyla tamamlandı. Organizasyon, sinema ve dizi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek, Türkiye’nin yaratıcı üretim gücünü ve zengin kültürel dokusunu uluslararası arenada sergiledi. Etkinlik, yoğun katılımıyla büyük ilgi topladı.



ŞEHRAZAT VE SAHİPSİZLER HOLLYWOOD'DA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri, Star’da ekrana gelmeye hazırlanan ve OGM Pictures’ın üstlendiği iki büyük yapım olan Şehrazat ve Sahipsizler dizilerinin özel gösterimleriydi. Çekimleri devam eden Şehrazat dizisinin dünyadaki ilk gösterimi, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti ve izleyicileri etkileyici hikayesi ile güçlü anlatımıyla derinden etkiledi.



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Sahipsizler dizisinin özel gösteriminde ise izleyiciler, sürükleyici bir deneyim yaşayarak yapımı büyük beğeniyle karşıladı. Her iki dizi de duygu yüklü sahneleri, güçlü oyunculukları ve etkileyici görsellikleriyle tam not aldı.

KIRMIZI HALININ YILDIZI: İSMAİL HACIOĞLU Etkinliğin kırmızı halısında en çok dikkat çeken isimlerden biri Şehrazat dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu. Samimi tavırlarıyla hem hayranlarının hem de uluslararası basının ilgi odağı haline gelen Hacıoğlu, etkinliğin unutulmaz anlarına imza attı. Kırmızı halıdaki yürüyüşü ve uluslararası basına verdiği röportajlarla büyük yankı uyandırdı.

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Sony Stüdyolarında gerçekleşen organizasyon, Türk ve uluslararası isimleri bir araya getirdi. Etkinliğe Türkiye’den İsmail Hacıoğlu, Akın Akınözü, Dilan Çiçek Deniz, Miray Daner, Zeki Demirkubuz ve Cem Davran gibi isimlerin yanı sıra; Gigi ve Bella Hadid’in babası iş insanı Mohamed Hadid, Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helene Hoehne, dansçı ve koreograf Nick Pauley, James Bond: No Time to Die, A Star Wars Story ve Wonder Woman gibi yapımlarda görev almış yardımcı yönetmen Lizzie Maxwell, yapımcılar Rock Jacobs, Jeff Rice, Marvin Cheng, Franklin Palms ve Frank Harris gibi birçok sektör profesyoneli katıldı.