Star'ın yeni dizileri Şehrazat ve Sahipsizler Hollywood'da parladı

Sahipsizler dizisinin özel gösteriminde ise izleyiciler, sürükleyici bir deneyim yaşayarak yapımı büyük beğeniyle karşıladı. Her iki dizi de duygu yüklü sahneleri, güçlü oyunculukları ve etkileyici görsellikleriyle tam not aldı.

Sony Stüdyolarında gerçekleşen organizasyon, Türk ve uluslararası isimleri bir araya getirdi.

Etkinliğe Türkiye’den İsmail Hacıoğlu, Akın Akınözü, Dilan Çiçek Deniz, Miray Daner, Zeki Demirkubuz ve Cem Davran gibi isimlerin yanı sıra; Gigi ve Bella Hadid’in babası iş insanı Mohamed Hadid, Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helene Hoehne, dansçı ve koreograf Nick Pauley, James Bond: No Time to Die, A Star Wars Story ve Wonder Woman gibi yapımlarda görev almış yardımcı yönetmen Lizzie Maxwell, yapımcılar Rock Jacobs, Jeff Rice, Marvin Cheng, Franklin Palms ve Frank Harris gibi birçok sektör profesyoneli katıldı.