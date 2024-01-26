Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri sosyal medyada yayıldı

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirdi. CNN'in haberine göre, dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter'da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi.

Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı. Ancak fotoğrafların az bilinen ve kontrol edilmeyen kanallarla internette dolaşabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili Swift veya ekibinden bir açıklama gelmedi.

New York Post'un haberine göre, fotoğrafları kimin yüklediği bilinmiyor.