Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri sosyal medyada yayıldı

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirdi. CNN'in haberine göre, dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter'da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi.
Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı. Ancak fotoğrafların az bilinen ve kontrol edilmeyen kanallarla internette dolaşabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili Swift veya ekibinden bir açıklama gelmedi.
New York Post'un haberine göre, fotoğrafları kimin yüklediği bilinmiyor.
HAYRANIYLA BAŞI DERTTE
Öte yandan ABD'li şarkıcının dünya çapında milyonlarca hayranı bulunuyor. Bu hayranlardan biri olan David Crowe isimli kişi, Swift'in evinin önünden ayrılmamakta ısrarcı. NBC New York'un haberine göre, Crowe son beş gün içinde tam 3 kez tutuklandı. İlk olarak şarkıcıdan bağımsız bir konuyla suçlanan Crowe, kısa bir süre sonra taciz etme ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandı.
"Haksız yere tutuklandığını" öne süren Crowe, görgü tanıklarına göre şarkıcının New York'taki evinin yakınlarında yaklaşık 30 kez görüldü. Crowe en az 10 kez bölgeyi terketmesi konusunda uyarıldı.
Swift'in bu olaylar yaşandığı sırada evde olup olmadığı bilinmiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Taylor Swift Şarkıcı
- N-Life
- N-Life Magazin
- N-Life Kültür&Sanat